Jorge Rodríguez: "El empate no nos mueve en la tabla de posiciones"

Para Jorge Humberto Rodríguez, técnico de FAS, el punto alcanzado de visita en Metapán fue en cierto momento justo porque "sabemos de la rivalidad que existe (en estos derbis) y los jugadores pusieron el 100% cada uno y por ciertos momentos en un balón parado, en un penal, en una desconcentración nos anotan el gol y también nosotros en los últimos minutos supimos aprovechar una oportunidad para empatar el juego", resumió "el Zarco" al final del cotejo.

Sobre la labor sobresaliente del reservista Emerson Rivas, autor del gol del empate y quien a base de goles está levantando su mano para sumar más minutos de juego con el equipo mayor, Rodríguez fue tajante en señalar que "él ha jugado casi todos los partidos que hemos hecho en este torneo, a excepción del juego que perdimos ante Águila en casa. Eso es lo que uno quiere, que los jóvenes con fútbol como lo ha hecho Emerson esta noche le pidan a uno ser titular y siento que él va por buen camino", destacó.

El estratega unionense de los asociados quien reconoció que la intensidad del partido ante Isidro Metapán sería alta "porque sabemos de la rivalidad que existe entre los dos equipos son juegos difíciles y al final esta noche ha quedado empatado a un gol que no cambia paga nosotros nada en la tabla ya que quedamos con 10 puntos, ellos tienen un punto más que nosotros y al final sabemos que no mejoramos allí, aunque siempre es importante salir a jugar bien, tratar de ganar aunque esta noche no se pudo porque siempre es esa la obligación que tiene FAS".

Sobre el punto logrado de visita, "el Zarco" dijo que "uno nunca se va satisfecho porque siempre uno quiere más, quiere el extra, quiere que su equipo gane, que juegue bien, pero hay que reconocer que (Isidro) Metapán se está jugando la categoría, siempre será difícil pero al final ha sido un 1-1 que provoca que ninguno de los dos nos movemos en la tabla de posiciones, aunque ellos alargan un punto en su lucha con Limeño, esperando lo que hagan ellos (ante Alianza) este domingo en su cancha", indicó Rodríguez.