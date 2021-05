Jorge Rodríguez: "Contentos pero esto no se termina acá"

El FAS pegó primero con una victoria importante en el juego de ida de semifinales por lo que espera rubricar el boleto a la final el próximo domingo en el estadio Óscar Quiteño.

De acuerdo con el entrenador tigrillo, Jorge Rodríguez, están contentos por el triunfo pero aún queda mucho camino por recorrer. "Al final contentos por haber ganado, pero esto no se termina acá. Es un partido que hemos ganado pero falta el segundo round que será definitivo", dijo "el Zarco".

"Uno tiene que tratar de tener la mayor tranquilidad para acertar en momentos complicados en los cambios. Gracias a Dios se dio la victoria, cuesta pero no se ha lgorado nada sino que nos da una pequeña ventaja", agregó.

Acerca de los movimientos que dieron ese nuevo rostro en el segundo tiempo con la llegada de Dustin Corea, Landaverde y Stradella, el míster tigrillo expuso que hay buenos jugadores que tienen que explotar.

"El FAS tiene buenos jugadores, pero aún deben creer en ellos. Hay muchos años sin ganar pero hace que no explote su capacidad. No podemos ni debemos celebrar porque no hemos ganado nada", expuso.

"Sobre landaverde se ha recuperado y es un jugador importante. Sabemos que tendremos el apoyo de la afición, esto quiere decir que tenemos el segundo partido en casa. Esa gente se lo merece, hasta el momento falta el paso definitivo porque el cierre de las semifinales es el próximo domingo. Faltan 90 minutos para buscar la capacidad", agregó.



Por su parte, el portero Kevin Carabantes dijo que fue un justo premio la victoria. "Contentos por la victoria. Es un justo premio pero falta la segunda vuelta. El profe sabe cómo maneja el equipo, conoce las piezas y se dio el resultado. Estamos cerca, hay que trabajarlo con humildad. Falta un pasito más", expuso.

Mientras que Kevin Reyes aseguró: "Vine a defender estos colores a muerte y se vio en la cancha. Sacamos el resultado, fue duro, lo hicimos de ida y vuelta y llevamos una buena ventaja para la casa".

"Se demostró que físicamente estamos bien. Corrimos y atacamos. Nos llevamos la ventaja con un gran gol de tiro libre de Dustin Corea", destacó Reyes.