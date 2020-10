Jorge Rodríguez: "Claro que hay preocupación"

El rostro del técnico Jorge Rodríguez al final del partido y durante el desarrollo de la conferencia de prensa denotaba el sentimiento de FAS, serio, buscando explicaciones desde su cabeza del porqué el equipo ha caído en las primeras dos fechas del Apertura 2020.

Pese a ello, no fue renuente en asistir a dar la cara en la conferencia de prensa montada cerca del acceso al sector de sombra baja del estadio Quiteño, en el mismo césped donde sus pupilos cayeron 0-2.

"El partido fue bastante parejo, lo único que ellos hicieron tres contraataques y anotaron dos goles en el primer tiempo, esa fue la diferencia al final del partido pero también nosotros tenemos la obligación de salir y ganar, de nuevo hemos quedado en deuda con nuestra afición y preocupa realmente porque viene un partido internacional donde nos agarrará en un momento psicológico delicado", destacó el timonel unionense al hacer su valoración al partido que perdió.

Rodríguez no quiso utilizar la figura de crisis en la interna de FAS y tampoco decir que se han encendido las alarmas dentro del plantel blaugrana por las dos derrotas consecutivas en la liga pero sí admitió que "realmente ahorita van dos derrotas, es preocupante porque apenas va iniciando la temporada, pero tenemos fe en el equipo confianza en el plantel que esto mejorará y que al final termine rindiendo", insistió.

Sobre la manera en que su equipo jugó, "el Zarco" aseguró que "son cosas que más se debe a la virtud del rival que nos logró cerrar los espacios, allí es donde debemos tener la paciencia y la tranquilidad para que no nos sorprendan y tratar las oportunidades de gol para poder ganar."

El técnico de FAS no ocultó tampoco su molestia por la derrota a manos de Sonsonate en casa y expresó que "siempre cuando se pierda uno se preocupa porque un equipo como FAS debe siempre tiene que proponer, salir a ganar y ahora no estamos demostrando eso, no hemos hecho mejores cosas que los rivales porque nos han superado, hay que seguir trabajando porque en este momento aún podemos rescatar los cuatro partidos que nos quedan (en la primera fase del torneo) más el partido internacional", admitió.

Sobre las falencias que ha demostrado su zona defensiva que ha permitido cinco goles en dos partidos, Rodríguez aseguró que "todo es preocupación en FAS porque solo hemos anotado un gol y hemos recibido cinco, quiere decir que no estamos cumpliendo pero tengo fe que al final el equipo mejorará su rendimiento a fin de poder comenzar a ganar los partidos."