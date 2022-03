Jorge Rodríguez: "Alguien ajeno a los dos equipos se equivocó en el partido"

Para el entrenador de FAS, Jorge Humberto Rodríguez, el 1x1 que firmó su equipo ante Alianza en el Cuscatlán el miércoles pasado por la noche en el juego que completó la jornada cuatro del torneo Clausura 2022 fue una muestra de lo que siempre ha exigido a sus pupilos desde que llegó al banquillo tigrillo procedente del mismo Alianza.



"Esto es un preámbulo de lo que sucede en cada partido, más que todo porque Alianza es un equipo grande al igual que Águila, FAS y Firpo, que son partidos donde se definen las cosas, sean estos en fase regular, cuartos, semifinales o la final, por lo que era un buen parámetro para nosotros venir a tratar de hacer un buen partido y tratar de llevarnos la victoria", manifestó el estratega unionense quien confirmó que su equipo se asomó al tren de juego que busca.



"El equipo ha tenido varios partidos así, intensos, pero cuando tú pierdes o empatas esos juegos no se ve el trabajo hecho, pero ese análisis debe hacerlo el periodista en el estadio o en el propio partido, pero a veces lastimosamente no saben comentar", aseveró el timonel nacional de los tigrillos quien señaló a su criterio las causas de esa irregularidad que ha mostrado su plantel en este torneo.



"Nosotros bien sabemos que es bien difícil en el fútbol salvadoreño lograr esa intensidad, puedes tener concentrado un mes a los jugadores, trabajando a doble horario, descansando y que puedan comer bien para que te puedan rendir, pero lastimosamente en nuestro medio hay muchas deficiencias y por eso es que el jugador o los equipos no pueden mantener un rendimiento estable", afirmó.



"El Zarco" aceptó que pudo haber merecido un mejor resultado al final del partido ante el campeón de liga, pero señaló que "lastimosamente alguien ajeno a los dos equipos se equivocó esta noche, pero son cosas normales, siempre he creído en el arbitraje y siempre seguiré creyendo en ellos, son seres humanos y tienden a equivocarse, pero me quedo con los momentos futbolísticos que tuvimos, aunque a veces esas jugadas mal señaladas pueden definir a veces hasta campeonatos y ahora nos pudo haber significado una victoria, pero me voy tranquilo (por el empate), sabiendo y confiando que a veces (los árbitros) se van a equivocar a favor o en contra, pero mis respetos al arbitraje salvadoreño."



Sobre el estado físico de Brayan Landaverde quien no retornó a la cancha oara el segundo tiempo am ser sustituido por ErivanFlores, Rodríguez confesó que "hoy quedó demostrado que no puede (dar todo su estado físico), por lo que debemos darle descanso, lo único que él necesita es descansar al menos unas dos semanas, ojalá no deba de trabajar con la selección nacional y lo dejen descansar ya que nosotros no lo utilizaremos, no lo vamos a poner a jugar en otros partidos a fin que descanse y se recupere al 100 por ciento."