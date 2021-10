Jorge Rodríguez: "Águila fue mejor por 15 segundos"

El cuerpo técnico de FAS no salió feliz de la cancha del estadio Óscar Quiteño tras perder el clásico nacional 248 de su historia con un gol fugaz, de camerino, que empañó todo esfuerzo que el plantel asociado ejerció sobre un rival que detuvo de todo en su portería.

"Águila fue mejor que nosotros solamente 15 segundos y ganó el partido", así resumió su timonel principal, Jorge Rodríguez, al final del juego donde cayeron 0-1 ante un Águila que a su juicio "se defendió bien, por eso los felicito, por allí, por más jugadas ofensivas que hicimos no pudimos anotar siquiera el gol del empate y a ellos eso les bastó para llevarse la victoria", resaltó con serenidad el estratega del cuadro asociado.

"Zarco" Rodríguez no quiso admitir que el bache deportivo en que han caído al sumar dos derrotas consecutivas y sin gol es igual a los que ha batallado antes.

#LMF | Así fue el gol tempranero de Yan Maciel con el que abrió el marcador en el Clásico Nacionalpic.twitter.com/rDTYu4dGut — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 17, 2021

"Esto es distinto porque creo que el equipo dominó el partido, por lo que no es comparable a lo sufrido en otros momentos donde el equipo no tenía nada de fútbol, nada de juego. Por allí generamos muchas ocasiones de gol pero no concretamos y ellos anotaron la primera que tuvieron y por eso son merecedores al final del triunfo", recalcó.

Sobre el poco tiempo que tiene para preparar su visita a Jocoro este miércoles 20 como visitante, Rodríguez reconoció que "duele perder así porque estábamos en casa con nuestra afición y no fuimos capaces de sacar esa ventaja que teníamos para ganar de local, se viene un partido difícil, ante un rival enrachado, debemos preparar ese partido para recuperar el camino perdido."