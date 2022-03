Jorge Rodríguez: "No aprovechamos"

El técnico de FAS, Jorge Humberto "Zarco" Rodríguez reconoció al final del partido que el empate sin goles ante el Once Deportivo puede verse como justo por lo que mostraron ambas oncenas, aunque reiteró que FAS tuvo control del juego y desperdició la más clara ocasión de gol.

"Dominamos casi en todo el partido, con poca claridad para los dos equipos para poder anotar, aunque nosotros tuvimos una de 12 pasos, pero son cosas que tiene el fútbol, no pudimos aprovechar (esa ocasión) para ir ganando el partido para que el juego se abriera", comentó el técnico unionense de los asociados.

Sobre ese fallo del colombiano Collazos al 38' en el tiro de penal, Rodríguez afirmó que "se los dije a los jugadores que solo el que no tira un penal no va a fallar, por lo tanto nosotros debemos trabajar en ello, aunque se trabaja los penales en los entrenos no es lo mismo hacerlo con público que sin aficionados en el estadio y eso es lo que debemos de mejorar".

Sobre el hecho de dejar dos puntos jugando en casa, "el Zarco" aseguró que "nosotros cedimos ahora, perdemos dos puntos en casa y nos sigue costando ganar, eso lo que debemos de trabajar en cambiar la mentalidad de los jugadores al lograr jugar en casa para poder mejorar y poder así escalar en la tabla de posiciones, por el.momento no hemos logrado nada, todos prácticamente nos quedamos como estábamos en la tabla", subrayó.

Al respecto de lo que falla su plantel en la cancha y la presión que ejerce la afición local, Jorge Rodríguez reconoció que "siempre está la obligación de ganar ganar casa, la afición viene a vernos ganar y al final se van frustrados porque no logramos ganar y eso lo debe de asimilar los jugadores, deben de saber que deben de convivir con esa presión y deben de acostumbrarse a eso porque acá (en casa) se puede definir muchos partidos importantes, por eso es necesario que los jugadores se acostumbren a esa obligación que se tiene en el FAS", destacó.

Sobre el reto que se viene el próximo fin de semana en San Miguel cuando se realice una edición más del clásico nacional, Rodríguez aseguró que "a partir de este momento debemos de preparar ese partido ante Águila, sabiendo que es un clásico nacional más, que esos partidos no se deben de perder y ojalá que nuestros jugadores estén claros en su mente para poder y a San Miguel y sacar un buen resultado".

Rodríguez restó el hecho de no poder ganar al Once Deportivo con las ausencias de Landaverde y del colombiano Diaz al destacar que "no creo que sus ausencias marcaron el partido, nosotros fallamos un penal y que pudo cambiar la historia de este partido. Somos todos conscientes que en el fútbol pasan estas cosas, además que nosotros no vamos a quitarle el mérito al rival a lo que vino a hacer en la cancha a cerrarse a reducir los espacios, llegaron urgidos y además la rivalidad que ya existe entre los dos equipos que fueron factores para irnos al final sin las ocasiones de anotar."