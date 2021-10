Jorge Ramos, sobre posible triunfo de El Salvador ante México: "Tienen que acomodarse los planetas"

Jorge Ramos, comentarista del programa Fútbol Picante de ESPN, no dudó en definir a México como claro favorito ante cualquier selección de la Concacaf y ve muy difícil una victoria de El Salvador ante México este miércoles por la noche en el estadio Cuscatlán por la fecha 6 de la octagonal de Concacaf.



David Faitelson, José Ramón Fernández, Jorge Ramos, Roberto Gómez Junco y Mario Carrillo debatieron sobre el partido y los cambios que podría presentar Gerardo Martino, debido a las bajas por lesión y la rotación de jugadores.



"México es favorito ante cualquier selección de Concacaf, eso no significa que El Salvador no tenga ninguna oportunidad de darle alguna sorpresa y hablo de un trinfo directamente", mencionó Ramos.



En su análisis definió como casi imposible un tropiezo de México en el Coloso de Montserrat



"Tienen que acomodarse los planetas para que esto ocurra y tiene que tener una noche extraordinaria el equipo de Hugo Pérez, tiene que tener una noche paupérrima México y tiene que colaborar hasta la situación climatológica. El terreno de juego del Cuscatlán definitivamente se deteriora muchísimo porque no tiene buen drenaje y la selección de México ya no está acostumbrada a ese tipo de terrenos, si todo esto ocurre El Salvador podría dar el golpe", dijo el periodista uruguayo.



Roberto Gómez Junco opinó sobre cómo jugará el Tri en el estadio Cuscatlán.



"Me espero un equipo mexicano que trate de asumir la iniciativa, los salvadoreños pueden tener un estilo similar, me gustó mucho aquella media hora en la que superaron a México en Copa Oro...Si el juego se vuelve muy físico se convierte en desventaja para el equipo mexicano, no, físicamente el equipo mexicano está igualmente preparado a los salvadoreños o con características similares. Esto será estrictamente futbolístico y México está mucho mejor, si lo veo favorito, no con tan amplio margen como lo decían nuestro números", expresó Gómez Junco.

Faitelson mencionó que a El Salvador le gusta tener la pelota y ahora tiene un fútbol diferente.

Sobre ese tema, Mario Carrillo dijo que el Cuscatlán es lo más difícil a que se va enfrentar México. "Siempre jugar en el Cuscatlán es algo muy difícil , muy hostil y estoy de acuerdo con ustedes, El Salvador ha mejorado mucho y México no va a cambiar, va a jugar como lo viene haciendo, no tiene generación de jugadas de gol, tiene muy pocas, México le vienen bien los volantes, el contragolpe y control de la pelota y sabemos que ofensivamente no genera".