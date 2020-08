Jorge Olguín: "Contra El Salvador fue un partido muy duro"

El Güiri Güiri al Aire de este jueves tocó temas muy variados en materia de deporte, pero con invitados de lujos. La mesa más redonda habló con el excampeón mundial con la selección de Argentina, Jorge Olguín y con el comentarista deportivo de baloncesto y fútbol para la cadena ESPN, Fernando Tirado.

Los panelistas cerraron el programa hablando con el campeón mundial con la selección de Argentina en 1978, Jorge Olguín. El exjugador gaucho opinó sobre cómo ha cambiado el fútbol con respecto a su época y la que vivimos en el presente donde por la pandemia del COVID-19 se está jugando sin público.

“El fútbol cambia, yo creo que estaba bien, pero ahora creo que hay que resolver esto (de la pandemia) y como va seguir adelante el fútbol y qué va aparecer, está medio complejo el tema para las ciudades que no tenían las posibilidades de que no tenían una visión más clara del fútbol que se está desarrollando en todo el mundo”, dijo Olguín tras analizar el momento que vive el balompié en el contexto de la pandemia.

Olguín también recordó un poco sobre su partido ante El Salvado en el Mundial de España 82, donde la albiceleste ganó por 2-0 ante el combinado cuscatleco. Olguín describió el momento donde el partido terminó y cómo no pudo pedir la camiseta salvadoreña para su colección.

“Contra El Salvador fue un partido muy duro como en todos los mundiales y hay que estar siempre predispuesto de enfrentar a un equipo que va poner de todo en la cancha y lo que recuerdo es eso”, dijo Olguín.

"No la pude conseguir la camiseta, estaba complejo, el partido terminó mal para nosotros y en el último minuto no estábamos para pedir camisetas", dijo el excampeón mundial entre risas con los panelistas del Güiri Güiri.

Además, tras su retiro como futbolista, Jorge Olguín siguió ligado al balompié como entrenador, donde en 1996 dirigió al Saprissa que perdió la final regional del torneo Grandes de Centroamérica ante Alianza, con aquel solitario gol de Horacio Lugo.

"Tengo otra cosa que me pasó con un equipo de El Salvador, llegamos nosotros a la final de la CONCACAF y nosotros perdimos 1-0 en la cancha de Saprissa en un día que fue un diluvio, y nos hicieron los goles del arquero al otro arquero", recordó Jorge.

"Eso fue en el 1996, llegamos a la final, no me acuerdo del equipo, yo dirigí al Saprissa en el 96-97...El partido no se podía jugar, había un diluvio, había barro y agua, no entendía el por qué no lo habían suspendido", concluyó.

NBA IS BACK

El programa radial comenzó hablando sobre el gran regreso del baloncesto en Estados Unidos, donde ver la NBA sin público ha causado un impacto positivo para la audiencia.

“La NBA ha sido un ejemplo sobre cómo atajar el asunto, de cómo mantenerse imbatibles en el asunto y de un modo militar porque hay unos jugadores que sufrieron por alguna violación al reglamento. La competencia se ha visto bonita, creo que la NBA es un ejemplo”, abrió la conversación Cristian Villalta.

"Yo creo que luego de un par de ligas por ejemplo la MLS, las Grandes Ligas, donde ha habido muchos casos de COVID-19; la NBA dio un reporte donde no habían casos y eso dio tranquilidad para pensar en baloncesto”, reforzó la idea Rodrigo Arias.

Fernando Tirado, comentarista de baloncesto para la cadena ESPN explicó un poco más sobre cómo ha hecho la NBA para iniciar nuevamente sus actividades sin tener público y cuál es el éxito.

“Hay valor agregado en las transmisiones, el hecho de no tener gente en la burbuja permite tener otras tomas de televisión, hay una cámara sobre un riel, la experiencia de los aficionados virtuales está funcionando muy bien”.