Jorge Morán, sobre próximos rivales: "Estamos obligados a sacar dos triunfos"

Jorge Morán solo ha jugado cuatro partidos con la selección mayor. En 2016, tres amistosos con Ramón Maradiaga, y en marzo de 2018 en un amistoso contra Honduras, ya con Carlos de los Cobos al frente.

Para este microciclo fue una de las novedades así como Raúl Renderos y Wilfredo Cienfuegos y fue su buen rendimiento con Sonsonate lo que le abrió las puertas nuevamente.

"Me encuentro contento, siempre he dicho que estar en selección es a lo que aspira todo jugador y me tiene acá el trabajo que se ha realizado con todo el equipo Sonsonate, sé que motiva a muchos compañeros en el equipo, espero hacerlo bien y si te convocan es porque esperan mucho de uno", indicó.

Considera que la selección está obligada a ganar sus dos partidos en el Caribe. No tiene margen de error si pretende seguir conservando el sexto lugar que dará acceso a la Hexagonal de CONCACAF.

"Estamos obligados a sacar estos dos triunfos, son dos visitas donde se juega seguir en esa sexta posición del ránking. Las islas últimamente van evolucionando y cuestán más, antes eran trámites, ahora no porque te juegan de tú a tú", apuntó.

Sobre el cuadro nacional, aseguró que la clave pasará por la tenencia de la pelota.

"Estamos preparándonos bien en este microciclo y la próxima semana estarán los demás compañeros. Es un grupo que tiene mucha técnica y velocidad por las bandas, los partidos son diferentes pero tenemos que hacerlos porque cuando la selección se dedica a tener la plelota tiene buenos resultados y debe ser prioridad", analizó.

"Ellos (Montserrat y Santa Lucía) no están peleando para estar en la Hexagonal, por el ránking, pero nosotros tenemos que cuidar ese sexto lugar", finalizó.