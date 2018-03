Jorge Morán logra una nueva marca en primera división

El mediocampista santaneco Jorge Morán alcanzará esta noche ante Pasaquina, por la jornada 20 del Apertura 2017, la cantidad de 300 partidos en primera división, tras debutar con la camiseta del Once Municipal de Ahuachapán el 11 de agosto de 2007.El “7” de los tigrillos admitió que se siente “feliz por alcanzar esa cifra, porque en realidad a mis 28 años era difícil asimilar y pensar que llegaría a mi partido 300 de liga. A pesar que acá en el país el fútbol no se vislumbra como un deporte en si profesional, como en otros países, cuesta llegar y mantenerse, porque es una cifra difícil de alcanzar”.Jorge Morán Rodas es hijo del ex zaguero del Águila, Tiburones y de la selección nacional Jorge Adolfo Morán Mojica, quien jugó 211 partidos de liga y ganó un solo título nacional con los colores del Águila.Hoy, el júnior ya sobrepasó a su padre en número de partidos.“Puede ser que ya le pasé a mi papá, contento porque en ningún momento me puse a pensar si lo podría superar o no. En realidad mi papá logró muchas cosas que aún no consigo, como el hecho de ir a jugar a otro país. Con mi edad estoy feliz por lo que estoy alcanzando, pero no estoy satisfecho porque sé que puedo dar más de mí”, aseguró el mediocampista.Morán también portó con orgullo la camiseta jaguar del Isidro Metapán en primera división, equipo con el que ganó cinco títulos. Aunque admite que le gustaría ganar uno con FAS.