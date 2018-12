Jorge Morán, de FAS: “fuimos los culpables de no jugar la final”

FAS quiere sacudirse el polvo. El 2018 no fue bonancible pero lo rescatable fue su entrega en la segunda vuelta del Apertura 2018 y el buen papel que mostraron ante Alianza en semifinales.

Jorge Morán, uno de los referentes en la plantilla santaneca, sabe que la vacación fue corta (11 días) pero puede más el deseo de sacrificarse por encaminar un torneo Clausura 2019 donde se cumplan los objetivos.

FAS ha sido el primero en reanudar la preparación cuando están a menos de un mes del Clausura 2019, ¿qué piensan de la corta vacación que tuvieron?

Es importante iniciar rápido porque el torneo está a la vuelta de la esquina, acabamos de pasar un torneo donde nos costó el inicio pero en la segunda vuelta fuimos otro equipo, fuerte y seguro y por eso fuimos protagonistas hasta el final. Lastimosamente nosotros fuimos los culpables de no jugar la final porque teníamos esa posibilidad y no queda más que trabajar bien porque el torneo pasado, con poco tiempo con el profe Prado, se mejoró y ahora tenemos que comenzar con motivación.

FAS reporta nueve bajas, respecto a la plantilla del Apertura 2018...

Con respecto a los cambios, en el fútbol cuando no se termina como se quiere pasan los cambios, unos se van pero son decisiones que se toman y cuando tienes madurez como futbolista tienes que aceptarlo porque nos puede pasar a todos.

En semifinales dejaron buenas sensaciones, ¿qué les faltó para dar el gran paso?

Con respecto al equipo, siempre le exigen primeros lugares, pelear por los títulos. Y en los últimos torneos nos ha afectado no terminar primero o segundo, porque en las últimas dos semifinales que accedimos (Apertura 2017 y Apertura 2018) quedamos eliminados sin perder los juegos y el rival se benefició con su mejor posición en la tabla. Y esas cosas hay que mejorarlas porque eso es prioridad, sabemos que es difícil, pero la idea es clara y al FAS desde hace tiempo se le está pidiendo ser campeón.

En diciembre de 2019 se cumplirá una década desde la última conquista de un título, ¿cómo manejan esto? ¿hay presión?

Sería mentiras si digo que no hay presión porque la exigencia se mantiene. Desde 2012 estoy acá, pero me hago responsable desde el 2009 porque cuando firmas con FAS te dicen eso de que ya estás a una década de no ser campeón. Quien venga se echa la mochila encima de salir campeón y posibilidades se han tenido, porque se llegaron a tres finales después como 2011, 2013 y 2015. Los que nos hemos quedado somos responsables de que eso pase y ya son tres años de no volver a otra final. Protagonista puedes ser, pero te marca si no logras una buena posición, ya que eso nos ha venido pasando factura.

¿Cómo ves la continuidad en el banquillo del técnico Dowson Prado?

Es muy bueno porque estuvo a cargo desde que nos dirigió como principal dos meses y medio, aproximadamente, y el cambio se notó. Vino a cambiarnos muchas cosas que nosotros no las veíamos, respecto a sus conceptos que siempre hay que mejorar y corroborar en cada partido lo que hacemos en los entrenos.

Previo a cada partido leía a los rivales y por eso nos quitamos la paternidad ante equipos como Águila y Santa Tecla, con los que nos costaba ganar. A esto sumemos que después del 4-0 contra Alianza hicimos dos buenos partidos en semifinales. La idea ya se la tomamos y eso es bueno para lo que se viene y todos arrancamos de cero.

Estamos trabajando para que la situación cambie, al iniciar pretemporada rápido porque es un acierto de parte de la directiva y del entrenador y su cuerpo técnico, esperando que se nos borre el mal recuerdo de la semifinal y que este torneo nos preparemos bien para no llevarnos una mala sorpresa como no estar entre los ocho clasificados.