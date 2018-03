Jorge Morán: “Somos FAS y tenemos que demostrarlo”

Jorge Morán ha tenido pocos minutos en el Apertura 2017, pero los que ha tenido los aprovecha para hacer difencia. El domingo, el volante nacional entró de cambio en el segundo tiempo y se destapó con el tanto de la victoria ante Audaz, para catapultar a la cuarta posición al conjunto santaneco.

Imagino que tú y el equipo están motivados luego de la victoria ante Audaz...

Sí, muy contento, porque hace tiempo no ganábamos de local. No lo hacíamos desde la fecha dos contra Metapán y sabemos que en un partido ganamos como local, pero fue en el Cuscatlán. Logramos un gran resultado.

En lo personal, ¿qué significó marcar tu primer gol en el torneo para darle la victoria al FAS?

Me siento contento porque aporté un granito de arena al equipo. Sabemos que hay varios que son los encargados de tirar penales en FAS. Se ha notado que en esa característica está Maldonado, Orellana, Aparicio y yo. Esas son cosas que creo que le dan confianza al grupo. Cualquiera que esté disponible lo hace en determinado momento.

Te ha tocado ser suplente la mayor parte del torneo, ¿cómo ha sobrellevado eso?

Sabemos que la competencia en FAS es muy sana. Es bastante fuerte. Hay varios compañeros que estamos luchando por un lugar. Sabemos que hay que aprovechar los minutos que nos dan. Ayer entré en el segundo tiempo y marqué y eso me da confianza para seguir trabajando.



Sé que estoy afuera, porque hay momentos, como en el partido de ayer (ante Audaz), la situación estaba complicada 1-1 y me dieron la confianza. Traté de devolvérsela con un gol y haciendo bien las cosas.

¿Cómo definiríaa tu momento deportivo en el FAS?

Siento que aún me falta mucho por dar. Sabemos que el torneo apenas comienza en su segunda vuelta. Somos conscientes de que podemos mejorar en muchas cosas, ya que la posición en que estamos no nos gusta. Todavía podemos escalar más. Así que no queda más que seguir trabajando y seguir aportando.

¿Cómo valorás el desempeño que ha tenido hasta ahora el equipo en el torneo?

La victoria nos ayudó mucho, porque no sabíamos que eso (únicos ganadores de la jornada) iba a suceder. Gracias a Dios, escalamos posiciones que habíamos perdido en el partido contra Santa Tecla.

Teníamos que haber aprovechado que en lo administrativo éramos locales, pero también sabíamos que era difícil. Pero esa empatitis que hubo el domingo nos ayudó a sumar dos puntos más que todos.

¿Es de mediano plazo el proceso que vive el FAS?

El grupo ha sido formado para dar pelea, para tratar de estar peleando el título en diciembre. Somos concientes de que siempre hay cosas que mejorar, porque en realidad ni cuando ganás seguido sos el mejor, ni cuando perdés sos el peor. Así que somos un grupo que vamos a pelear y dar la cara en los momentos difíciles. Somos FAS y tenemos que demostrarlo.

¿De qué te querés sentir orgulloso al final del torneo?

En lo individual, quiero haber dado mucho al equipo y haber sido protagonista. Quiero ayudar en lo momentos más complicados, cuando de repente das algo diferente. En lo colectivo, quiero ser campeón. Acá las metas son claras, acá el jugador que viene sabe que la exigencia es el título. Vamos a seguir trabajando para eso.