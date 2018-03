Jorge Méndez: “El sueño de todo usuluteco es jugar en Firpo”

Jorge “El Zurdo” Méndez inició en el fútbol profesional a la edad de 14 años, en las ligas menores de la ciudad de Usulután. A muy corta edad ya demostraba talento y quienes lo vieron jugar asegura que tenía una pegada espectacular. Por eso la razón de su sobrenombre, “El Zurdo”. Con el paso de los años llegaría a ser referente del Firpo, pero nunca imaginó los caminos que le tenía preparado el deporte rey.

Méndez inició su andar profesional en la segunda división y fue a los 21 años que su sueño se hizo realidad al ser fichado por Luis Ángel Firpo.

“A mí me fueron a reclutar a un equipo llamado San Ambrosio, que es de la Hacienda California de Santiago de María. Allí jugaba en la segunda división y como usuluteco mi sueño era jugar en Firpo. No me dijeron dos veces firma aquí y llegué al Firpo”, recordó el ex jugador pampero.

Su paso por el cuadro ultralempino estuvo lleno de momentos buenos y malos. Su primer año lo describe como una pesadilla, pues no fue titular y eran pocos los minutos que le brindaban. Fue hasta su segundo año en la institución cuando empezó a demostrar su talento. Le pegaba con mucha fuerza al balón y se convirtió en un zaguero con mucho temple, ganando la titularidad, la confianza y el cariño de la afición usuluteca.

“El Zurdo” Méndez fue parte del cuadro Usuluteco por siete años y los considera su mejor etapa dentro de su carrera futbolística. Compartió vestuarios con jugadores como “El Peñero” Vásquez, “El Negro” Méndez y “El Tractor” Machado, todos ellos jugadores referentes para el cuadro manudo.

“En ese tiempo todos éramos del departamento de Usulután, solo Marcos Pereira era el único extranjero de procedencia Brasileña y tenía una gran calidad, pero los nacionales también teníamos lo nuestro”, relató.

TAMBIÉN FUE ÉPOCA DE VACAS FLACAS

“El Zurdo” argumenta que las crisis económicas en los equipos salvadoreños no es un tema actual. En el Firpo vivió una situación similar, pues apenas ganaba el sueldo mínimo de 160 colones al mes cuando recién llegó al cuadro tricolor. Con el transcurso de los años llego a ganar 700 colones. “Jugabas un mes, el siguiente mes te pagaban quince días y te quedaban debiendo mes y medio”, explicó sobre cómo se saldaban las deudas en aquel entonces.

Pero eso no significa que el oriundo de Usulután esté de acuerdo en cómo se manejan este tipo de problemas actualmente: “Yo nunca estuve de acuerdo en perjudicar al equipo, hacer un paro o dejar de jugar y entrenar. En el aspecto moral también nos caemos y dejamos caer al equipo, pero si queremos la institución debemos hacer la lucha para buscar la mejor solución. Es lamentable lo que Firpo está pasando hoy”.

A pesar que su sueño era jugar siempre en Luis Ángel Firpo, Méndez se marchó por la puerta de atrás del cuadro ultralempino tras no llegar a un acuerdo con la directiva pampera y se fue al Municipal Limeño cuando tenía 28 años.

Ya con la experiencia de haber jugado en uno de los equipos históricos de El Salvador, Méndez llegó al cuadro de Santa Rosa de Lima (que en ese momento se encontraba en liga de ascenso) para convertirse en uno de los jugadores estrellas de esa época.

“En Limeño desde que llegué lo hice como una estrella de liga mayor a la liga de ascenso, con mejor sueldo y mejor trato por la gente”, confesó.

BUSCA NUEVOS TALENTOS EN USULUTÁN

Actualmente el ex jugador pampero sigue en ligado al fútbol, pero de manera diferente. Desde hace 40 años se dedica a formar jóvenes en la ciudad de Usulután.

Méndez es el encargado de la ADFA de Usulután desde hace 6 años y de la escuela de fútbol “Machuca”, muy reconocida a nivel del departamento.

Asegura que en dicha escuela se formó Rodolfo Zelaya por hoy delantero del Alianza y considerado uno de los mejores arietes en el fútbol nacional.

“Debemos apostarles a las canteras para mejorar nuestro futbol nacional. Fito salió de aquí y así como él, otros jugadores igual se han formado en esta escuela”, comentó.

Luego de haber cumplido su sueño de jugar al fútbol y convertirse en un referente del Firpo, Jorge quiere ser el vehículo a través del cual muchos jóvenes usulutecos cumplan su sueño, pero sobre todo quiere colaborar con un mejor futuro para el balompié cuscatleco.