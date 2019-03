Jorge "Mágico" González cumple 61 años

El exfutbolista salvadoreño Jorge "Mágico" González llega hoy a los 61 años de vida, tras una carrera marcada por sus gambetas, su irreverencia en la cancha y su humildad fuera de ella.

Nació en San Salvador, en una familia futbolera de ocho hermanos, siendo el último de la línea, pero el más prodigioso de los Pachines.

El Mágico se consagró a nivel nacional con ANTEL y FAS, fuera del país lo hizo en la selección nacional y se ganó la idolatría de toda Cádiz y el mundo en sus años gloriosos en el equipo gaditano, allá en los 80.

Con motivo de su aniversario 60, hace un año, Grupo LPG le preguntó en una entrevista si fue un ídolo que no quiso ser aún más grande, y sus palabras quedaron grabadas: "Tal vez no es que no quise, es que somos de tiempos. Estamos en el momento y así vamos", respondió.

"Hasta ahora mismo estoy conforme, estoy a gusto, me siento realizado. No sé de qué podría arrepentirme, no entiendo", añadió en aquel encuentro el aún futbolista -al menos a nivel aficionado- de largos colochos, hoy teñidos de plata pero siempre característicos.

Tras 221 partidos y 75 goles en todas las competencias con los cadistas; 116 participaciones y 41 goles con selección nacional; 91 dianas en el fútbol nacional, cuatro trofeos con el FAS y un espacio eterno en el Salón de la Fama del Fútbol, la leyenda del Mágico sigue vigente.

Para muestra, lo que dijo de él Manuel Negrete, figura mexicana en el Mundial que albergaron en 1986: "El Mágico fue un gran jugador y podía haber competido con el que quiera, llámese Zidane, Messi, Maradona. El Mágico era mejor que cualquier europeo".

Con igual admiración lo definió Víctor Espárrago, uno de sus entrenadores en el equipo gaditano: "Él adoraba Cádiz como los gaditanos adoran a González. Es que él era hombre muy sencillo. No tenía nada porque lo que tenía era de todos, del que se lo pedía. Era un chico muy especial, con una sensibilidad tremenda".

Pero el Mágico, con su humildad de siempre, se definió así, en 2013: "Yo he sido una persona, futbolista, amigo, padre y ahora hasta abuelo con sus debilidades".

Felices 61, Mágico.

El Cádiz, su exequipo y donde es idolatrado, no dejó pasar la ocasión y así felicitó al Mágico.