Jorge "Lindo" Nunes: "Me quedé en Centroamérica por el fútbol"

El brasileño Jorge Nunes Barroso, aquel menudo delantero que Luis Ángel Firpo lo hizo debutar en nuestro fútbol junto a su compatriota Joao Cabral Filho en la temporada 1985 se radicó definitivamente en Belice, donde formó su familia y dejó su huella no solo en el fútbol salvadoreño, también en Honduras y Guatemala, sus plataformas para lanzarse tras su retiro activo de futbolista al campo de la enseñanza al fútbol el cual le ha brindado muchas satisfacciones.

"Vivo en la ciudad de Orange Walk desde que llegué a jugar con el Juventus en 1992, mi esposa es de Belice, se llama Stephanie y mis hijos nacieron acá, Jorge Nunes junior de 11 años y la mayor, Elba Marina de 13 años, los dos juegan muy bien fútbol", destacó el ex jugador de Firpo y de Tiburones en el fútbol nacional y que llegó al país procedente del Bangú de Brasil.

Su peculiar sobrenombre de "Lindo" nunca supo quién se lo colocó pero admitió que "nunca me molestó, hice muchos goles con Firpo para clasificarnos a la cuadrangular final pero no pasamos a la final, me entendí bien con Joao Cabral, a él lo conocí en Brasil, lo traje a él a El Salvador así como a otros jugadores brasileños."

"Lindo" Nunes debutó en el fútbol salvadoreño con la camiseta tricolor el domingo 2 de junio de 1985 en el marco de la jornada siete del campeonato de dicho año ante la UCA en el estadio "Usuluteco" (hoy Sergio Torres Rivera) que terminó con triunfo pampero por 3-0 con goles de Francisco "Paco" Jovel, Mauricio Esteban "el Negro" Méndez y precisamente con uno del propio Jorge Nunes.

Ese Luis Ángel Firpo que dirigía el tabudo Óscar Ovidio Méndez formó esa tarde ante los universitarios con Carlos "Carlinho" Lopes Neves en la portería; Luis Arnoldo Rodríguez (Francisco Díaz), Mauricio Méndez, Francisco Jovel y René Herrera en la defensa; Abraham Vásquez, Eraldo Correia, Carlos "Chicho" Segovia y Luis Octavio "el Chispito" Santana en el medio campo; atacando con Jorge Nunes y Erasmo Napoleón "Ratoncito" Lazo.

Nunes anotó en sus dos temporadas con Luis Ángel Firpo un total de 12 goles (siete en su año de debut y cinco en la temporada 1986-1987) pero su deseo de superación lo hizo emigrar del país en 1987 para irse a jugar a Honduras.

"Al salir de Firpo en 1986 a finales de diciembre luego de jugar dos temporadas (1985-1986 y 1986-1987) llegue a militar en el Motagua en Honduras donde estuve todo 1987, luego viajé a Guatemala para jugar con el Comunicaciones en 1988, jugué también con otros equipos guatemalteco; Aurora (1989), Suchitepéquez (1990-1991), la USAC (1997), el Retalhuleu en 1998 "donde llegué a falta de ocho partidos y me contrató el comanche Marcelo Mijangos junto a Eduardo Santana", recordó el ex futbolista brasileño que cerró su carrera en el Santa Catarina Pinula (1999).

"En Guatemala jugué con Rubén Alonso y con Carlos Reyes en el Aurora; pero comencé mis estudios para obtener el nivel 1 de entrenador de fútbol", recordó el ex jugador carioca.

Sus deseos de conocer la región le permitió trasladarse a la vecina Belice para jugar con el Juventus de Orange Walk para la temporada 1992-1993.

"Regresé a El Salvador en 1994 para jugar primero con el Leones de Sonsonate en segunda división donde estaba en semifinales pero solo pude jugar un partido por mis papeles, Ademir Barbosa era su entrenador para luego jugar con el Tiburones de Sonsonate para la temporada 1994-1995 donde jugué solo la primera vuelta con Saúl Molina de técnico pero por decisión de él me quitaron porque quería traer al hermano de un hondureño que jugaba en México (los hermanos Flores, Javier y Dolmo), por eso que me fui al Arcense de Ciudad Arce en 1994 siempre en segunda división que tenía a Tupinambá Dos Santos como técnico y junto a Eduardo Santana fuimos los extranjeros del Arcense, con ellos jugamos las semifinales pero por un problema del técnico con sus dirigentes fue que Tupinambá renunció y con él renunciamos tanto Eduardo Santana y yo", recordó Nunes Barroso quien con Tiburones solamente pudo anotar un gol.

"De allí regresé al Juventus de Belice en 1995, jugué casi tres años allí hasta que en 1997 regresé a Guatemala donde me retiré luego de sufrir una rotura de ligamentos cruzados de mi rodilla izquierda, me operaron, salí bien pero decidí no jugar más, terminé mis estudios de nivel 2 y nivel 3 de técnico", expresó el ex futbolista carioca.

SU ROL COMO ENTRENADOR

Jorge Nunes encontró en el fútbol de Guatemala su crisol que necesitó para poner en práctica sus conocimientos adquiridos y entrar a una etapa nueva en su vida deportiva luego de retirarse en 1999 con el Santa Catarina de Pinula.

"Debuté como entrenador con el Deportivo Carchá de Guatemala en el 2000 con Eduardo Santana como auxiliar mío. Luego en el 2001 dirigí al Zacapa le salvamos la categoría y luego lo clasificamos a la cuadrangular final del Apertura pero por problemas con los dirigentes renunciamos", destacó Nunes Barroso quien se mantuvo activo como técnico en suelo beliceño en el nuevo siglo.

"En el 2002 retorné a Belice para ser el entrenador del Juventus y fui campeón ese año con el equipo, luego en el 2003 me dieron la sub 17 de Belice para la eliminatoria en Panamá junto a Eduardo Santana como asistente técnico, luego en ese año dirigí a la sub 21 de Belice en el 2004 para los Juegos Centroamericanos en Guatemala y me quedé radicado en Belice donde fui el técnico no solo de Juventus en el 2005, después dirigí al San Pedro en el 2007, luego llegué al FC Belice en el 2008 donde perdí la final de liga", recordó el técnico brasileño.

Su periplo en la liga de Belice no se detuvo y poco a poco comenzó a sentar su nombre hasta alcanzar la selección mayor.

"En el 2009 dirigí al FC Belice donde también fui subcampeón de liga. Para el 2010 estuve con el San Pedro Dolfins, luego con el Juventus en el 2011, luego con el Belize Defence Force en el 2012. En la temporada 2013 y 2014 con el Bandidos y con la selección mayor para las eliminatorias de Rusia 2018, llegué hasta la tercera ronda, eliminé a Islas Caimán, a Puerto Rico y llegué a semifinales con Canadá en el 2014 que nos eliminó pero hicimos historia", aseveró con orgullo Nunes.

En el 2015 Nunes Barroso dejó la selección de Belice para hacerse cargo del plantel del Belmopan Bandits hasta el 2016 y luego en el 2017 dirigió al Police United.

"En el 2018 me llamaron a la isla de San Pedro para formar el equipo llamado San Pedro Piratas FC para jugar en el torneo local y en el primer año llegamos a semifinales y en el torneo Clausura ya no seguí en el Cangrera Bahía en el 2018 y regresé al San Pedro Piratas en el 2019 hasta la fecha", afirmó.

Jorge Nunes ha logrado como técnico ceñirse como campeón de liga en tres oportunidades y en el torneo pasado "estábamos en el tercer lugar a falta de cuatro fechas cuando se canceló la liga por la pandemia del COVID-19, estaba a seis puntos del líder. Ahora estamos a la espera de iniciar un nuevo torneo en agosto pero aún no se sabe si se hará para la segunda semana de ese mes", admitió.