Jorge Córdoba se rinde ante Alianza: "Estoy sorprendido por el nivel de este equipo"

El delantero argentino de Alianza, Jorge Córdoba, analizó su estancia en el fútbol salvadoreño desde su llegada el pasado 7 de febrero. El atacante lleva 45 minutos en dos partidos disputados del torneo Clausura 2021.

Al ser consultado sobre su opinión del balompié criollo, Córdoba hizo referencia al buen nivel que tiene Alianza, por lo que aseguró que estar sorprendido.

"Realmente estoy sorprendido por el nivel que tiene este equipo, por algo viene de ser campeón año tras año y realmente me he encontrado con compañeros que tienen un nivel muy alto", dijo Córdoba.

Jorge Córdoba habló en la conferencia de prensa previo al partido entre Alianza y Atlético Marte de la primera división. Foto Jorge Benítez, El Gráfico.

"Por algo tienen tanto jugador en la selección, es un equipo que ya está armado, que se conocen, que todos tienen más o menos la misma idea, no es fácil adaptarse y entrar a un equipo que ya está armado porque tienen jugadores que se conocen muchísimo. Yo tengo que adaptarme a ello y lo quiero hacer lo antes posible", agregó.

Por otro lado, el refuerzo argentino del equipo paquidermo negó tener ansias de anotar. Aseguró que por el momento está tranquilo y de paso, elogió a su compañero Mitchell Mercado.

"Yo lo dije el primer día, a mí me encanta hacer goles, no hay nada más lindo que hacer un gol, pero el equipo anda bien y si el equipo sale campeón (no le veo problema). Uno al ser refuerzo obviamente viene a querer jugar, es mi deseo, pero hay una realidad, el equipo funciona con su idea, Mitchell Mercado está haciendo un campeonato muy bueno, entonces hay que respetar y esperar el momento", recalcó.

#LMF | Jorge Córdoba, delantero argentino de Alianza sobre posibilidad de iniciar en el XI ante Atlético Marte: "Uno siempre se prepara para cuando le toque la oportunidad hacerlo bien". Vía @benitez_31 pic.twitter.com/EiTvEwdzX9 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) February 19, 2021

Ante la posibilidad de ver minutos en el derbi capitalino frente a Atlético Marte, el argentino aseguró que poco a poco se está adaptando a las condiciones climatológicas del país.

"Creo que estoy muy bien, los primeros días cuesta, ustedes saben el calor que hace acá, es difícil, pero tanto los chicos, como el cuerpo técnico me fueron ayudando a ser mejor... Yo nunca desmerezco a ningún equipo, sabemos que todos son difíciles, nos tenemos que seguir preocupando por tener el nivel que tiene el equipo y como te dije, nos toque entrar o jugar pocos minutos, tenemos que estar preparados", concluyó.