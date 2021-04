Jorge Córdoba entró a la pelea por el Hombre Gol

Jorge Córdoba celebró un doblete en el estadio Sergio Torres en la victoria de 1-2 del Alianza ante Firpo el domingo anterior y el futbolista argentino entró a la pelea por el Hombre Gol del Clausura 2021.

Córdoba sumó seis goles en su cuenta personal y está a un tanto del liderato que encabeza su compañero Rodolfo Zelaya y el jamaicano Kemal Malcolm, delantero del Chalatenango con 7 dianas.

Con las dos anotaciones de Córdoba, el equipo albo reservó un cupo en los cuartos de final de Clausura 2021 a falta de dos fechas para el cierre de la etapa de hexagonales.

"Sabíamos que veníamos a una cancha muy difícil, ellos cuando fueron al Cusca lo hicieron muy bien y sabíamos que ellos crecieron mucho e intentan jugar bien al fútbol y más al horario que juegan el partido se hace un poco difícil", comentó el delantero suramericano.

Según reveló el técnico Milton Meléndez, el futbolista no fue titular en el partido anterior por problemas de salud, pero logró recuperarse y fue protagonista en el triunfo de Alianza que acabó con la racha de imbatibilidad de seis juegos de Firpo en el Sergio Torres.

"Gracias a Dios pudimos venir y llevarnos los tres puntos que son super importantes. Siempre son importantes todos los chicos, todos los que incluyen el plantel son importantes y Fito y Monterroza, ustedes saben lo importante que son para este equipo", dijo el jugador de 33 años.

Además de Córdoba y Zelaya, el colombano Michell Mercado, quien suma seis goles, es otro de los aspirantes a quedarse con el galardón de máximo artillero del Clausura 2021.

"Tenía tres días de no entrenar porque estaba mal de salud por eso no lo metí pero hoy ya venía con la disposición de meterlo y gracias a Dios le salieron bien las cosas", comentó el entrenador Milton Meléndez al explicar detalles de la ausencia del argentino en el once titular.

Córdoba suma 450 minutos con el Alianza en 11 partidos en su primer torneo en el fútbol salvadoreño.

"Nosotros nos entrenamos y nos preparamos para cuando nos toca, estar de la mejor manera", expresó.

Alianza cerrará la hexagonal bajo el objetivo de consolidar el liderato del grupo A. Su próximo rival será el Marte en el estadio Cuscatlán y luego visitará al Once Deportivo en el Simeón Magaña.

"Ahora tenemos que descansar bien, después nos vamos a enfocar en el otro partido en el Cusca. Hay que darle gracias a la gente porque se vien hasta acá, hace un viaje, gasta y para nosotros es muy importante que nos acompañen tanto de visitante como de local", agregó.