Jorge Casanova: “No es fácil reemplazar a Valoyes”

Las salidas de Henry Romero y el colombiano Jimmy Valoyes provocaron que el técnico de Águila, Jorge Casanova, haga ajustes en su defensa de cara al Apertura 2017: "Por lo menos los centrales del equipo va a ser gente nueva", dijo el entrenador de Águila.Casanova se refirió al tema de la salida de Valoyes. El timonel charrúa lamentó la salida del zaguero colombiano y admitió que fue algo sorpresivo."Tenía una claúsula de salida en su contrato. Cuando tenés eso en un contrato, en cualquier momento puede estar esa posibilidad. Sí me agarró por sorpresa, porque sabía que había renovado, pero no que tenía esa claúsula. No es facil suplantar a Valoyes", indicó el estratega uruguayo.Casanova dijo que en las próximas horas espera reunirse con la dirigencia del plantel emplumado para hablar sobre si vendrá otro extranjero a reforzar la zaga.Pero Casanova no quiere lamentarse más por la salida de Valoyes. Desde ayer, en el inicio de pretemporada, el estratega uruguayo comenzó a trabajar en su zona de seguridad. En el colectivo que se hizo ayer, propuso como zagueros centrales al panameño Richard Dixon y al nacional Ronald Gómez."Ronald ya ha jugado bastante y lo ha hecho bien. Tenemos esa posibilidad con él. Pero sí será una defensa nueva. Ronald es un joven que tiene mucha perfección y gran futuro. Está entrenando, podría ser titular'"