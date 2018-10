Jorge Calles da ultimátum al Firpo para recibir pago de deuda

El exentrenador del Firpo, Jorge Calles, advirtió este viernes en el programa radial Güiri Güiri al Aire que de no recibir al menos la mitad del dinero que el equipo le adeuda ($3 mil), no está dispuesto a conciliar y dejará a los usulutecos a las puertas de perder puntos por la fecha 16 del Apertura 2018.

El entrenador demandó a la dirigencia oriental ante la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) por $6 mil, el pasado 4 de octubre, pero dijo que espera al menos la mitad del monto la tarde de este viernes y luego el pago de $1 mil.

Si el equipo no le paga al menos este viernes por la tarde, en las instalaciones de la FESFUT, el extécnico adelantó que no negociará con el presidente Modesto Torres, de quien dice ya no ha tenido respuestas.

"Espero que me den una parte hoy y la otra después, pero si no me pagan, dudo que lleguemos hoy a un arreglo. Si no pagan ahora les quitan los puntos y espero que lleguen (Firpo) con la plata. No estoy cobrando de más", dijo en el programa radial de EL GRÁFICO.

Si Firpo no paga, no le será programado el encuentro ante Metapán por este sábado a las 7:00 de la noche, por lo que los tres puntos serán para los jaguares. Y si la otra semana tampoco cumpliera, será desafiliado de la primera división profesional.

"NO HAY PLAZO LÍMITE"

Por su parte, el presidente de la liga, Guillermo Figueroa, dijo en enlace telefónico con el espacio radial que "fecha límite no existe (para pagar), puede ser mañana (sábado) a primera hora. Nosotros como liga solo programamos pero quien avala y autoriza es la FESFUT. El partido está sujeto a bases de competencia".

Añadió que "a última hora están queriendo resolver este tipo de situaciones (en Firpo). Entiendo que han convocado (hoy) al ex entrenador (Jorge Calles) para ver si concilian".

El Firpo no solo tiene esta deuda, pero es la más urgente, ya que si no finiquita a Calles no podrá inscribir a su nuevo entrenador, motivo que tiene la programación de los pamperos en vilo.

Los usulutecos tienen dos demandas más: una del expreparador físico Antonio Miltos Insfrán, quien reclama dos meses y medio de salario por sus servicios entre 2017 y 2018, así como el reclamos de los jugadores Nelson Barrios y Gustavo López, separados del plantel.

Al respecto, Barrios escribió en sus redes sociales que debe llegar el momento de cortar "las prórrogas" en la crisis de los usulutecos.