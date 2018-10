Jorge Calles cumple y demanda al Firpo ante la FESFUT

El ex técnico del Firpo, Jorge Calles, interpuso la mañana de este jueves 4 de octubre una demanda contra la dirigencia del equipo pampero, luego que el presidente del club, Modesto Torres, lo separara de su cargo la noche del martes 2 de octubre.

"Estoy actuando esta mañana como actuaría cualquier entrenador. Es difícil la situación, pero no complicada. No hubiese querido llegar a estas instancias, pero es lo que legalmente tiene uno para poder seguir en esta carrera que es dura", apuntó Jorge Calles dentro de la instalaciones de la FESFUT.

"Le aguanté hasta ayer. El martes que me iba a presentar al entreno él (Modesto Torres) me dijo que ya no llegara y que íbamos a arreglar. Esperé hablar con él, pero no se pudo. Pienso que para evitar este tipo de problemas hay que acudir a la consejería jurídica de abogados deportivos y proceder a esta parte legal", agregó.

"Vine el lunes y el martes acá a la FESFUT. Subí directamente al departamento jurídico y hablé que sí no se arreglaba la situación iba a proceder de esta manera (demanda). Nunca pensé llegar a esto. Sin embargo, es la parte que como trabajador me corresponde", aseveró.

Con esta nueva demanda, la dirigencia del conjunto usuluteco tendrá tres casos pendientes por resolver en torno al equipo pampero. Hace dos semanas Nelson Barrios y Gustavo López, ex jugadores del Firpo, también demandaron al equipo por atraso salarial e incumplimiento de su contrato.