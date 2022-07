Jordi Alba: "Los clásicos no tienen nada de amistoso"

Tras la victoria por 0-1 del Barcelona ante el Real Madrid en el clásico de Las Vegas, Jordi Alba destacó este sábado que en los enfrentamientos entre los azulgrana y los blancos siempre es importante ganar, aunque sea en un amistoso y no haya tres puntos o un título de por medio.

"He visto muchísima gente del Barça (en Las Vegas). Siempre que venimos a Estados Unidos notamos el cariño de toda la gente y hoy ha sido un clásico, que era un amistoso pero siempre es un clásico (...). Los clásicos no tienen nada de amistoso y al final es importante seguir ganando", indicó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Con un zurdazo espectacular del brasileño Raphinha, el Barcelona se impuso 0-1 al Madrid en este clásico atípico y de pretemporada que se disputó en el Allegiant Stadium de Las Vegas (EE.UU.).

Este encuentro supuso el debut del polaco Robert Lewandowski con el Barcelona y Alba aseguró que es "un orgullo" para ellos tener en el vestuario a un jugador de su "calidad".

"Ha ganado muchísimas cosas, prácticamente todo. Al final es un jugador que nos va a dar muchísimo, que en el Bayern estuvo muchos años e hizo al Bayern mucho más grande de lo que ya era", dijo.

"Es verdad que nos hemos reforzado muy bien y que aún queda mercado para que pueda venir alguno más. Creo que hay mucha competencia y que la gente está ilusionada", agregó.

En este sentido, Alba dijo que la competencia, también en su puesto, va en beneficio del conjunto. "Si viene otro jugador de lateral izquierdo, para mí perfecto. La competencia es buena. También Balde es una competencia clara", indicó sobre el canterano que esta noche tuvo minutos en la segunda parte.

"No hay que relajarse porque hoy en día cualquier jugador te puede pitar la cara y quitarte el puesto. Eso lo tengo claro", señaló.

Por último, Alba habló sobre los abucheos y pitidos que recibió Gerard Piqué cuando tocaba el balón durante el partido. "Bueno, no sé a qué se deben esos pitos. Sí que es verdad que lo hemos escuchado, pero a él tampoco creo que le preocupen mucho o sea que...", ironizó con una sonrisa.

"Ya lo conocemos. Es de admirar, cero presión que tiene a la hora de jugar. Cree que le motiva mucho más que le piten que no que le aplaudan. Ya lleva mucho tiempo viendo estos pitidos o abucheos, pero, repito, no creo que le quite el sueño", cerró.