Jordan Vásquez, el salvadoreño que entrena con ex jugadores de la Premier inglesa

El Salvador tiene a varios embajadores "desconocidos" en el balompié internacional. Uno de ellos es el joven Jordan "Jordy" Vásquez, un futbolista de apenas 18 años que juega en una academia de Inglaterra en la que se respira la Premier League.

Jordan, cuscatleco por la ascendencia de sus padres y originario de California, tuvo buenas actuaciones en el balompié juvenil estadounidense, lo que le valió para salir del país norteamericano rumbo al Viejo Continente, becado por la Universidad St. John de York, Reino Unido.

Ahí entrena a las órdenes de exfutbolistas de la primera categoría inglesa, como Brian Hughes, ex del Birmingham City y del Hull City; o Jonathan Greening, su actual coach, quien como profesional fue parte del Middlesbrough, el Fulham y tuvo un breve paso en el Manchester United.

"Gracias a Dios estoy acá, es mi pasión jugar fútbol desde pequeño y siempre me encantó. He tenido buenas oportunidades y todo ha salido bien. Se fijaron en mí (en Inglaterra) porque me probé en un campamento que hicieron unos visores en San Francisco (California) y querían que me fuera para allá", cuenta el volante salvadoreño, que también tiene ascendencia guatemalteca.

Actualmente, Jordan está en la I2I (Inspire to Independence) Academy, con la que recientemente hizo pretemporada en Barcelona, y en la que ya lleva un año como integrante.

ESTUVO EN SUB 20

"Jordy", como lo conocen sus cercanos, también estuvo en la mira de la selección sub 20 que estaba confeccionando Eduardo Lara para las Eliminatorias sub 20 rumbo al Mundial de Corea del Sur.

"(Su llegada a la Azul) fue porque había un profesor de El Salvador que estaba acá en San Francisco, entonces mi papá me recomendó con él y el entrenador me hizo una prueba en una cancha de acá y me vio jugar. Entonces al regresar me recomendó para llegar a El Salvador a practicar (con la selección)", asegura el joven nacido en California.

Finalmente, Jordan volvió a Estados Unidos, desde donde viajó a la academia en la que permanece en la actualidad y en la que aspira a destacar para seducir a los cazatalentos ingleses.

Vásquez explica que en las academias de fútbol de Inglaterra hay muchos "scouts" que buscan prospectos para llevarlos a las divisiones inferiores de los clubes profesionales.

"Acá tienen 'showcases', que son juegos contra otras academias de equipos profesionales. Ahí es que ellos (los clubes) ven la muestra de jugadores y si les gustas te pueden llamar y jugar con ellos. Hay un compañero que por ejemplo se fue a México, otros se fueron a Suecia", explica.

De hecho, uno de los entrenadores en I2I, Richard Taylor, es visor de mediotiempo del Manchester United.

Por ahora, Jordan mezcla su sueño de ser profesional en Inglaterra, mantiendo entre ceja y ceja una carrera en Ciencias del Deporte y un sueño que no deja de lado: volver a una selección salvadoreña. "Me encantaría volver a una selección, así como jugar en cualquier equipo de la región que me dé una oportunidad", comenta, desde la fría York.