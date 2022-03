Jonathan Jiménez, por volver al Alianza

El polifacético jugador de Alianza, Jonathan Jiménez está en su etapa final de recuperación tras sufrir un desgarro en la primera vuelta del torneo Clausura 2022. El jugador habló para los micrófonos del Güiri Güiri al Aire para hablar de su situación.

"Estamos en la etapa final de la recuperación gracias a Dios, vamos a tener una semana para que nos pongamos a tono físicamente y volver a pelear el puesto en el once titular", dijo Jiménez a los panelistas.

Al respecto de cómo ve al equipo en su participación en 12 fechas del Clausura 2022, Jiménez admitió que el equipo no está en su plena forma, pero aseguró que los objetivos grupales son los mismos que en torneos anteriores.

"El objetivo son los mismos, es llegar entre los primeros puestos y llegar a clasificar a la final, eso no lo cambiamos, seguimos confiando en nosotros, sabemos que esta situación nos duele el no poder jugar como la gente quiere, pero va llegar y no dudamos en nada de eso", explicó Jiménez.