Jonathan Jiménez: “Sabemos que no somos perfectos”

Alianza arranca un nuevo torneo este miércoles cuando enfrenten en los cuartos de final al Platense en el estadio Toledo Valle. Así lo han reconocido los jugadores capitalinos que quieren pasar página tras lo ocurrido en la última fecha de la fase regular.

Alianza cerró como líder la primera fase de Apertura aunque cayó en sus últimos dos compromisos frente a Santa Tecla y FAS, este último dejando una pobre actuación en la víspera de los cuartos de final.

“Sabemos que no somos perfectos, siempre habrá errores y la intención es tratar de ya no cometerlos y corregirlos y ya en esta semana en cuartos son diferentes los partidos”, comentó Jonathan Jiménez.

El lateral no ocultó que la derrota en el clásico ante la escuadra tigrilla golpeó un poco anímicamente pero que no bajan los brazos para la siguiente etapa. “Contra FAS nos tocó perder, son partidos difíciles de digerir por la rivalidad que existe pero sabíamos que ellos estaban urgidos por clasificar y no nos queda otra que preparar el siguiente partido”.

Hay que recordar que el rival de turno de Alianza es un viejo conocido en la fase de postemporada como lo es Platense, equipo que ya enfrentó a los albos en una final y en semifinales del torneo anterior.

“Son partidos a muerte y los gana el que tenga más ocasiones de gol y esperamos que el día de mañana crear las ocasiones y concretarlas. Con ellos (Platense) hemos tenido una final, semifinal y ahora cuartos de final. Por ahí se nos ha complicado un poco especialmente en su cancha pero pensamos más en nosotros y no en el rival”, agregó el defensor de Alianza.

Cabe destacar que la última vez que el bicampeón visitó Zacatecoluca cayeron por la mínima con un polémico tanto de Steve Alfaro en la semifinal de ida del Clausura 2022. Ese partido ha significado el único triunfo viroleño sobre los albos en siete enfrentamientos.