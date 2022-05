Jiménez: “Vinimos a nuestra casa y remontamos”

Alianza derrotó en la gran final a Club Deportivo Águila en la tanda de penales y se coronó campeón del Clausura 2022. Jonathan Jiménez saltó como titular en el juego y recordó un momento complicado en las semifinales para los albos.

“Íbamos en el bus, a todos los partidos siempre vamos con una gran alegría. Nos tocaba el primer partido de las semifinales, estábamos con ilusión, pero no con la misma alegría. Tuvimos varios compañeros que tenían calentura, tos. Era un virus de gripe que nos impidió jugar”, comentó.

“Fue el coraje que tenemos, las ganas de ganar, nos llevó a disputar la ida que fue muy difícil, vinimos a nuestra casa y remontamos”, agregó.

Jiménez comentó también cómo fue la decisión de cobrar el penal en la tanda que definió el campeonato.

“Yo no estaba en la lista, hoy me sentía en confianza. Marvin Monterroza y Henry Romero me dijeron que hasta los grandes fallan. Pude anotar el penal”

Jiménez recordó el fallecimiento de la madre de Óscar Rodriguez y mencionó que el título va dedicado a ambos.

“Increíble, en esta semana nuestro compañero Óscar Rodríguez perdió a su madre. Desde que vine al estadio sabía que íbamos a darle la victoria a Dios y a nuestro compañero”, concluyó.