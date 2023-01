Jonathan Funes: "Quiero que me recuerden como una persona humilde"

En el simbólico municipio de Ciudad Barrios, San Miguel, tierra de personalidades que han marcado la historia de El Salvador como Monseñor Romero, el capitán Gerardo Barrios y Francisco Gavidia, se encuentra Jonathan Josué Funes Rivera, un portero de 28 años que en el Apertura 2022 se adjudicó el premio de Guante de Plata que otorga El Gráfico al guardameta menos vencido de la Segunda División.

No es la primera vez que Jonathan gana este tipo de galardones. En el 2019 ganó el premio Guante de Bronce, siempre con el Cacahuatique y esta vez se llevará el "muñeco" a casa luego de recibir 13 goles en 18 partidos en el pasado Apertura 2022, certamen en el cual su equipo llegó a semifinales.

Jonathan es una persona callada. Lo entrevistamos en su templo: El Amatón, sede del Cacahuatique, equipo que ahora dirige Carlos Romero de cara al Clausura 2023.



El 2022 te consagraste como el Guante de Plata al ser el portero menos vencido de la Segunda División. ¿Cómo te sientes?

Agradecido con Dios por tener la oportunidad de ganar un premio más en mi carrera que es fruto del esfuerzo que se hizo durante el torneo

¿Hay algún partido de este torneo Apertura 2022 que recuerdes que fue clave en el cuál hiciste alguna tapada memorable?

Sí, fueron varios partidos que estuve atento como lo pedían los profesores. Creo que todos los partidos fueron dedicados y entregados a Dios, pues él guía todos mis esfuerzos.



Este título sin duda es también premio al esfuerzo de tus compañeros, del equipo en general, quienes tienen un rol especial en este premio que lo vuelves a ganar ahora en la segunda división...

Sí, este premio es para ellos también, ellos me ayudaron a conseguirlo, creo que pusimos 50 y 50 para ganar este premio y gracias a Dios que se consiguió.

Estarás nuevamente en una noche junto con los futbolistas más destacados del redondo nacional de primera, segunda y tercera. ¿Qué te dejó la primera vez que recibiste el premio en el 2019?

Recuerdo posar con grandes porteros que ganaron el portero menos vencido, quienes creo que a base de esfuerzo y dedicación consiguieron el éxito.

Cuando ganaste el Guante de Bronce como portero menos vencido de la tercera division allá por el 2019. ¿Te propusiste nuevamente ganarlo otra vez?

Sí, cuando lo gané en la tercera división me propuse nuevamente a ganarlo, a pelearlo. Fueron varios torneos que luché para volver a ganarlo y fue hasta el año pasado que se me dio nuevamente la oportunidad.



A quién le quisieras dedicar este logro. ¿Alguien en especial?

Primero a Dios porque Él nos da la vida y la salud, a mi mamá y a mi novia que siempre están ahí conmigo en las buenas y en las malas .

Bueno... ganar este premio nuevamente le alienta y te obliga a ser el mejor de este torneo que se avecina.

Sí, este año lo quiero empezar de la mejor manera, quiero lograr los objetivos que logré el año pasado y que este 2023 sea mejor para ganar títulos.



Ya son dos galardones. Aquí en el pueblo los niños sueñan con ser como vos. ¿Ya lo habías pensado?

Sí, ya lo he pensado. Quiero que en este equipo me recuerden por ser una persona humilde pese a ser bueno o mal portero. Quiero que me recuerden por ser quien soy y que sea una inspiración para niños que siguen mis pasos.



¿Cuál portero fue tu ídolo en tu infancia? El que dijiste que querías ser como él.

Fueron varios... Estaba Iker Casillas y en El Salvadot me gustaba como jugaba Misael Alfaro y Juan José Gómez.

Me imagino que esto saldrá en El Gráfico TV. ¿Algo que les quieras decir?

Nada más agradecer a El Gráfico por esa oportunidad que me dá de lograr ese objetivo