Jonathan Funes: "Deseo seguir los pasos de mi papá"

Para Jonathan Funes, ganador del Guante de bronce con Cacahuatique, el logro personal lo acerca más a la huella que dejó su padre (Edmundo Joaquín Funes) en las filas de Águila.

¿Cómo tomas este primer logro personal en tu carrera?

Antes que nada agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de ganarme este premio que considero es producto del esfuerzo de mis compañeros que me han ayudado a ganar este primer premio personal.

¿En qué momento te diste cuenta que habías logrado ganar la presea del Guante de Bronce?

Fue una sorpresa para mí saber eso, feliz por el premio porque está comprobado que Dios no abandona al que trabaja con humildad y en silencio.

¿Cómo inicia Jonathan Funes en el fútbol oriental?

Inicié mi carrera en el fútbol desde pequeño ya que mi papá (Edmundo Joaquín Funes Solano) también fue portero en Águila y de allí nace ese sentimiento de jugar en la portería desde la sangre y gracias a Dios me Inicié en las escuelas de fútbol de San Miguel, luego llegué a las reservas de Águila, luego estuve en el España de San Buenaventura en tercera división y luego me contrató el Cacahuatique de Ciudad Barrios también de tercera división donde sigo defendiendo su portería.

¿Hubo oportunidad de jugar con Águila?

La oportunidad no se presentó para poder seguir los pasos de mi papá porque en esa época no se tomaba mucho en cuenta a los jóvenes y por eso preferí mejor jugar en tercera división donde me ha ido muy bien, siento que he hecho un buen trabajo en los equipos donde he militado y ahora que alcanzo este premio espero que de nuevo las puertas se me abran ya sea para jugar en Águila o buscar un nuevo equipo en segunda división.

¿Cómo te ha ido en Cacahuatique?

La verdad que bien, es mi primer torneo con ellos y siento que me he acoplado bien al equipo, llegué procedente del España de San Buenaventura y creo que el registro que tuve en este torneo donde permití 18 goles en 18 partidos, o sea un promedio de un gol por juego habla bien de la labor que hicimos en Cacahuatique.

¿Con quién te identificas a nivel nacional e internacional?

A nivel internacional con Iker Casillas ya que desde pequeño era mi ídolo y he tratado en lo posible seguir sus pasos dentro de la cancha. En lo nacional definitivamente me reflejo en Misa Alfaro, por su seguridad en la portería, su deseo de superar las adversidades.

¿Cuáles han sido las claves para buscar superarte en tu labor futbolista?

Creo que hay un dicho que dice que si vas a un equipo necesitan que ellos te conozca para dar lo mejor de uno y el fútbol debe brindarte esas oportunidades que como joven futbolista para que puedas crecer dentro y fuera del campo de juego.

¿Cuál es tu mayor virtud bajo los postes de la portería de Cacahuatique?

La altura me ayuda mucho, tengo buenas condiciones en el juego aéreo ya que logro tener ese trabajo de ensayar muchos balones aéreos, así como saber ordenar bien a la defensa.

¿Seguirás en Cacahuatique?

Mi idea es continuar con Cacahuatique en la próxima temporada, buscar con mi aporte el ascenso del equipo a segunda división.