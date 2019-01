Jonathan Barrios fichó por el Sonsonate

Jonathan Barrios vuelve a trabajar con Nelson Ancheta. En 2009 coincidieron en Alianza y una década después en Sonsonate.

Este defensor viene de militar con Audaz y estuvo una semana a prueba en Atlético Marte de Segunda División, luego de regresar de sus vacaciones en Estados Unidos. Sin embargo, a pedido de Ancheta, asistió al amistoso de Sonsonate ante Racing Junior en Armenia este sábado.

Se equipó, jugó unos minutos en el segundo tiempo y al final del partido estampó su firma en presencia del gerente Carlos Villagrán. Reforzará al equipo por un torneo.

Previo a estampar su firma, concedió una entrevista a Radio Monumental ''La semana pasada estuve con Marte, no tenía confirmada nada allí pero sabemos de la institución que es y del reto qu tiene encima, además el torneo ya casi inicia. El profesor Ancheta me llamó para que viniera al amistoso. A él lo conozco desde hace tiempo, lo tuve en Alianza y conoce de mi capacidad. Me ha mostrado su apoyo'', indicó.