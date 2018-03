Jonathan Águila está a un mes de volver a las canchas

Ahora inicie trabajo con balón me siento muy feliz! Deseo estar lo más pronto para ayudar a mis compañeros y al club que me apoyo al 100% — Jonathan Aguila (@Jon_aguila90) 11 de agosto de 2017

98 queda poco cada día! ???? — Jonathan Aguila (@Jon_aguila90) 9 de agosto de 2017

2 meses y esto va excelente falta poco ya para estar de nuevo pegándole a la ?? primero Dios ??? — Jonathan Aguila (@Jon_aguila90) 4 de julio de 2017

El delantero nacional Jonathan Águila Joya, en las filas del Santa Tecla, se mostró contento y animado por encontrarse en la última etapa de su recuperación, luego de una rotura de ligamentos en la rodilla derecha sufrida en el torneo Clausura 2017.Águila, que se lesionó los ligamentos antes del juego ante Metapán por la fecha 11 del certamen anterior, dijo que el progreso ha sido positivo y que incluso el médico que lo operó está satisfecho con su mejora."Gracias a Dios tengo tres meses y medio desde la operación y el miércoles fui donde el doctor y me dice que voy excelente. El otro mes ya me va a dejar para trabajar con el equipo y eso es muy importante y de mucha motivación para mí", manifestó el ariete del bicampeón nacional.Por ahora, Águila hace trabajos con el balón y ejercicios de fortalecimiento de la rodilla y las piernas porque "en este tipo de lesiones siempre se pierde un poco la forma, pero cuando vuelvo de una lesión lo hago de la mejor forma"."Lo que más quiero es estar de nuevo ayudando a mis compañeros dentro de la cancha y me siento agradecido por el apoyo de la directiva", añadió el exgoleador del FAS y Águila.En la actualidad le toca ver a los pericos desde las gradas y apoyar como un hincha más. También aprovecha a informar en redes sociales de su mejoría: