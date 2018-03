Jonathan Águila con el Santa Tecla: “Soy un jugador que encara”

Jonathan Águila decidió que para el Clausura 2017 era hora de dar un golpe de timón en su carrera futbolística. Finiquitó su contrato con el FAS y llamó a Gerson Mayén, un viejo amigo, para establecer contacto con la institución tecleña. Al final logró un acuerdo y estará por un año con los periquitos.

Tras enterrar su pasado tigrillo, tiene como reto llenar el espacio dejado por Léster Blanco y convertirse en un estandarte goleador para el vigente campeón nacional.

¿Cuáles son las sensaciones de estar en nuevo equipo?

Estoy muy contengo. En el equipo me han recibido muy bien. Gracias a Dios, hay un camerino muy sano que me recibió muy bien. Eso me ha ayudado a acoplarme, aunque ya conozco a muchos de mis compañeros.

¿Cómo se dio tu llegada al Santa Tecla?

Mayén fue mi primer contacto para llegar aquí. Fue un pilar importante para que viniera. Luego tuve el aval de profesor (Ernesto Corti) y luego surgieron las negociaciones. Así fue cómo firmamos el contrato.

Tendrás un duro reto tratando marcar goles en un equipo donde antes despuntaron Léster Blanco y Sebastián Abreu...

Sí, sabemos que Santa Tecla es el campeón nacional. Yo tengo mis propósitos con este grupo. Lo primordial será tener minutos y poder tener una buena pretemporada.

¿Esperás que las lesiones no te afecten para destacar?

Sí, confío en Dios en que eso no vuelva a pasar. Uno como jugador siempre está propenso a cualquier golpe. Mis lesiones han sido de contacto. Soy un jugador que encara y eso me pone propenso. Debo tener un poco de cautela.

¿Crees que te podés adaptar rápido al sistema del profesor Ernesto Corti?

Sí, eso es lo que pienso trabajar en esta pretemporada. Será un periodo exigente y tengo que adaptarme rápido, porque no hay mucho tiempo. El torneo ya casi comienza.