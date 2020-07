Jomal Williams: "Tengo una deuda pendiente con la gente de Metapán"

El trinitense Jomal Evans Williams, volante ofensivo de Isidro Metapán, reconoce que su estancia en el equipo santaneco en la última temporada no ha sido como él esperaba ya que en los dos torneos cortos en que ha portado la camiseta "10" no ha logrado que el equipo calero trascienda de cuartos de final y en parte reconoce que su nivel futbolístico no es el acorde con lo que Isidro Metapán lo contrató.

El volante ofensivo de los jaguares se mantiene en su residencia en la ciudad de Metapán esperando que la emergencia de salud que abate a nuestro país pueda ceder para retomar sus actividades diarias en el campo de juego.

"Estoy bien, tomándome un día a la vez en este momento tan difícil que todos estamos pasando en el país. Mi familia está bien en Trinidad y Tobago y eso me brinda mayor tranquilidad para concentrarme en mi trabajo con Isidro Metapán". afirmó el futbolista caribeño que jugó todos los partidos de la primera vuelta que se realizó en el Clausura 2020.

Sobre el inicio de la próxima temporada y las condiciones que podría haber para su desarrollo, Williams es de la idea que "el próximo torneo será difícil jugarlo, sea con aficionados como se pretende hacer o sin fanáticos, pero esas son las reglas que debemos seguir hasta que las cosas vuelvan a la normalidad en el país, por el bien de todos", destacó el jugador de trinitense.

Acerca del nuevo formato de competencia que se implementará de forma inédita en el inicio de la próxima temporada prevista para el 5 de septiembre, Jomal Williams afirmó que "como jugador no tengo ningún problema con el nuevo formato de la liga porque para ser sincero solo quiero tener la oportunidad de volver a jugar al fútbol porque es lo que me encanta hacer. me parece que jugar primero en zona con los otros tres equipos de la región nos ayudará para retomar nuestro estado físico antes de entrar de lleno a lo mejor de la competencia donde por lo que he visto habrá dos hexagonales donde comenzaremos a sumar puntos para buscar la clasificación a la otra etapa del torneo", destacó el mediocampista caribeño que suma ocho goles en los dos torneos cortos en que ha participado.

Williams renovó por un año más su estancia en Isidro Metapán tras su arribo en el Apertura 2019 procedente del W. Connection FC de la TT Pro League de Trinidad y Tobago, algo que para el ex jugador del Zira IK de la Premyer Liga de Azerbaiyán no reparó en ningún momento firmar otro contrato con los jaguares.

"Nunca lo pensé dos veces para extender mi contrato con Isidro Metapán porque todavía tengo algunos asuntos pendientes en el club y eso es ser campeón, sé que aún estoy en deuda con el equipo, sé que aún puedo dar más de mi fútbol, acá me han tratado muy bien y por eso tengo ese compromiso moral con su dirigencia, con la afición y con mis compañeros en la cancha", indicó el seleccionado de su país quien buscará para el siguiente año ser parte de su sueño mundialista hacia Catar.

"Sí, trabajaré duro todos los días para asegurarme de que soy parte del equipo de la Copa Mundial para mi país", destacó.