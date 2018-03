Johnny Ríos no tiene decidido si seguirá en el Firpo

El capitán del Luis Ángel Firpo, el colombiano Jhonny Ríos, está a la espera de una reunión con la dirigencia del equipo usuluteco para decidir si firman un nuevo contrato reestructurado, ya que una cláusula de su convenio laboral y el de otros compañeros les deja la vía libre para irse, a menos que se haga un nuevo documento.

Ríos dijo que está dispuesto a seguir con los manudos, pero su convenio laboral establece que, una vez fuera la anterior dirigencia, el nuevo presidente debe firmarle un nuevo contrato. También dijo que hay compromiso de la directiva de pagarle la deuda, que en algunos jugadores oscila entre un mes, dos y hasta tres.

¿Cómo están los ánimos para este cierre de campaña?

Pues ya toca cerrar el fin de semana con la mejor disponibilidad, para sumar más puntos en la tabla y no estar tan pegados a los puestos de descenso. Respecto a los ánimos, el grupo sigue un poquito golpeado por la situación de tanto cambio vivido, porque no se clasifica y por la incertidumbre sobre lo que se vendrá de aquí en adelante... los contratos, continuidad de jugadores, entre otras cosas.

¿Qué les ha dicho el técnico Eraldo Correia y Francisco Jovel (director del equipo) sobre la reestructuración del plantel?

En los entrenamientos lo que se comenta es que ellos van a hacer un balance de cada jugador, un informe técnico, táctico y mental de cada jugador, y así decidirán entre el cuerpo técnico que esté y la directiva y sobre todo Paco (Jovel), que es el que más está cercano al presidente, para ver quiénes siguen.

Los que tienen contrato, creo que habrá una charla porque habrá una reestructuración del mismo y algunas cosas pueden cambiar.

¿Cuál es tu situación contractual?

En este momento, como todos tenemos casi la misma cláusula, que era continuar bajo el mando del señor Raúl Ernesto Galo (expresidente del club), ahora que llega el nuevo presidente habrá nuevos contratos. Hasta ahora no me he reunido con él (Modesto Torres, actual mandamás) y estoy a la espera de ello para tocar ese tema. Entiendo que habrá nuevo contrato o de lo contrario estaría, por decirlo de una manera, libre, por la cláusula que se tiene. De todas maneras me asesoraré bien para no caer en errores y a la espera del concepto que tenga la directiva de mí. Si no hay arreglo, estaré abierto a nuevas opciones de trabajo.

Entonces si el señor Modesto Torres no se reúne contigo, ¿quedarías libre para el próximo torneo?

Sí, la verdad es que si uno no estipula todo en un contrato y como se tienen que hacer nuevos, hasta que no se hagan, no tengo esa facilidad de decir: ‘aquí estoy y aquí me quedo’.

¿Eso aplica para todos los jugadores del equipo?

Tengo entendido que son algunos a los que se les hizo esa cláusula, esperemos a ver cómo se maneja la situación. Hay que asesorarse bien y no tomar decisiones apresuradas. Hay que ver qué regularidad tiene el nuevo contrato, hay que hablar y ver el nuevo contrato.

¿Cómo están respecto a la deuda?

Hemos recibido abonos, porcentajes del salario, pero aún quedan pendientes en algunos compañeros casi tres meses; en otros, casi dos meses, y unos un mes. Lo que ha dado el presidente (Modesto Torres) ha sido de manera equitativa y el salario de algunos no es el mismo; algunos salarios están mejor que otros, pero él está a las puertas de solucionarnos. Lo bueno es que tiene la voluntad de hacerlo.

¿Les ha dado un plazo límite?

La fecha que tiene es cuando termine el torneo, tendría que ser esta semana, porque tiene que finiquitar a todo el mundo, por lo que te explico, que debe hacer nuevos contratos para iniciar el nuevo torneo. Debe tener los finiquitos y cancelarnos a todos, de lo contrario no tendrá esos documentos.