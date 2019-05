John Terry le gana el "duelo de banquillos" a Lampard por el ascenso inglés

Jack #Grealish, capitán del #AstonVilla, se llevó el show en la lucha por el ascenso a la #PremierLeague inglesa, al usar unos botines destrozados. Su cábala, pues se supo que los usó para tener buena suerte. Su equipo venció 2-1 al #DerbyCounty de #FrankLampard y ascendió.

