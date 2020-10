John Machado: "No me esperaba un inicio así" 

El delantero colombiano John Machado demostró su valía el pasado torneo con El Vencedor y para este Apertura 2020 fue de los fichajes estelares del Isidro Metapán. En los dos partidos disputados hasta el momento ha sido protagonista en donde registra tres goles y cuatro asistencias para ser uno de los referentes en el ataque jaguar.

El sudamericano habló de su buen rendimiento y espera seguir en el mismo guión de buena definición y apoyo a sus compañeros. La confianza que le ha brindado el cuerpo técnico ha sido importante así como el tener un plantel nutrido de calidad para que el Metapán sea líder del grupo de occidente con dos victorias, nueve goles a favor y sólo uno en contra.

"Le doy las gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado así como al cuerpo técnico. Estamos trabajando para mejorar y sacar los resultados. Tenemos un buen grupo, trabajamos para un mismo lado y se nos están dando los resultados, siento que queremos hacer bien las cosas", dijo el artillero.

Machado es sincero al manifestar que no se esperaba arrancar de esta manera aunque reconoce que hay un buen grupo de jugadores. Superar a rivales de la talla del FAS y el Once Deportivo, figura del pasado certamen, les anima a pensar en grande. Por ello, la gente le anima y asegura tener el cariño de la afición que le brindó su aplauso en el pasado juego ante los fronterizos.

"No me esperaba un inicio así. Solo quiero darle gracias a Dios porque me está permitiendo anotar y ayudar. La gente me ha dado su confianza, siempre nos ha estado apoyando y se merecen estas alegrías porque Metapán siempre ha sido aguerrido, siempre ha peleado finales", destacó.

De sus goles asegura que le gustan mucho los del pasado sábado porque llegaron a través de jugadas colectivas. Además, las indicaciones del entrenador Víctor Coreas le permiten soltarse dentro del terreno de juego y la jugada le ha salido ganadora.

"Me gustan los dos que anoté al Once Deportivo. Fueron muy bonitas las jugadas que se hicieron. Las expectativas se van elevando y queremos seguir así. Queremos seguir arriba en la tabla y llegar a la final, el entrenador me ha dicho que tenga paciencia, que me suelte en la cancha, que haga lo que puedo hacer y eso es importante para mí", expuso.

Machado quizá llegó de manera callada al plantel jaguar. De inmediato se puso el overol y ahora está en boca de todos por su buen rendimiento. Dejar las filas de El Vencedor fue un paso importante pero desde un inicio su objetivo fue llegar a un equipo que aspire a llegar a lo más alto. Por ahora mandan en la zona occidental y esperan que en la segunda instancia puedan mantener el buen ritmo y llegar a cuartos de final.

No solo Machado ha mostrado sus condiciones sino también. El resto del plantel se ha adaptado de la mejor manera al esquema de Coreas y eso se refleja en los marcadores abultados en sus dos presentaciones. Esa competencia interna también es un plus porque no le permite dormirse en los laureles.

" Tenemos buenos jugadores, Ricardinho, Sosa, Larín, Williams y todos somos buenos. El que entra de cambio lo hace de la mejor manera y eso da confianza al grupo", reconoció.