Joel Monge, de jugador profesional a viajero jocorense

Joel Monge pasó de dedicarse al balompié profesional a dedicarse a un proyecto profesional en el exterior, lo que le ha permitido viajar con amistades y dar a conocer sus orígenes con la camiseta del equipo de su ciudad natal, el Jocoro.

El exdelantero de la reserva del Vista Hermosa (donde fue goleador antes de subir a la primera categoría) se la pasó de viaje hace unas semanas y compartió con EL GRÁFICO algunas de las postales que le dejó su experiencia en suelo europeo, a donde no faltó la elástica jocorense.



"Me vine para los Estados Unidos para arreglar mi situación migratoria. Hablé con mi equipo en ese entonces, el Águila (en 2012), para que me dejaran solventar eso, pero luego ya no me quisieron de regreso, así que decidí quedarme aquí, ya no juego más", expresó el otrora romperredes, que solo juega ocasionalmente con amigos.

Sobre sus viajes con la inseparable casaca del Jocoro (club en la segunda categoría desde el Apertura 2016), Monge comentó que "yo fui en febrero a El Salvador y de ahí me traje la camisa; lo del viaje en Europa no lo tenía planeado pero de repente se me dio la oportunidad con mi amigo que vive allá que me invitó".

"Yo le llevaba la camisa del Jocoro a mi amigo y nos dimos un tour por Europa y me dice: 'no, está bien, para que te saques las fotos' y me quedó a mí", cuenta Monge, que dice tener planes de seguir viajando cuando surjan nuevas posibilidades.

También ha viajado en Estados Unidos con la camisa de sus amores, pese a que no jugó ahí. Mientras que en Europa, el ex-Vista Hermosa indicó que la llevó a París (Francia), a Barcelona y a Ibiza (España).

Sobre su seguimiento del fútbol nacional, dijo que le da atención a su Jocoro, así como a equipos de la liga mayor. De igual manera, mantiene contacto con algunos jugadores con los que compartió camerinos, como Álex Suazo (hoy en Limeño). "Mantengo comunicación con excompañeros, un par, como Suazo", afirmó.

Monge, un debutante precoz en la primera división, dijo que a veces siente esa espina por volver al deporte con el que se dio a conocer en el redondo nacional, pero que por ahora su mente está puesta en sus proyectos laborales. "Sí quisiera volver, pero ya son muchos años inactivos, no sé. Tal vez el equipo de Jocoro me da una oportunidad", concluyó.