Joel Almeida resintió una vieja lesión con Santa Tecla

El portero mexicano del campeón Santa Tecla, Joel Almeida, terminó antes el partido ante Municipal Limeño luego de sufrir al final del mismo un golpe en su rodilla derecha que pudo haber activado una vieja lesión en sus meniscos que sufrió hace un par de torneos cortos y que será el exámen médico el que determine la gravedad del mismo.

"Parece que me lastimé otra vez el ligamento de mi rodilla que estaba cuidando no dañarla. Por allí la mala leche del paraguayo de ellos (Jeremías Pereira) llegó a pegarme una patada sin razón y ni modo, así son las cosas del fútbol y deberé esperar los resultados médicos para saber qué tengo en verdad para tratarme.

Almeida se acercó a Pereira luego de ese incidente pero omitió decir si le reclamó o no.

"Que Dios lo bendiga" fue lo que declaró el guardameta duranguense que esperará con ansias el resultado del exámen médico.

"El médico aún no me ve, iré antes al vestidor para que me lo revisen con calma y al llegar a Santa Tecla me pondré de acuerdo con el médico para hacerme la revisión. Acá el calor nos impide quedarnos más tiempo pero tengo dolor en la rodilla y al parecer se me ha inflamado, me han puesto hielo para contrarrestar cualquier efecto del golpe recibido", afirmó al final del juego.