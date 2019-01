Joel Almeida no ha firmado contrato con el Santa Tecla

El portero Joel Almeida ya trabaja en la pretemporada de Santa Tecla, pero aclaró que aún no ha firmado el nuevo contrato con el equipo verdiazul.

"Estamos esperando a alguien de la dirigencia para platicar, pero la idea es esa, estar acá con el equipo. La idea es seguir acá en la institución. Estamos a gusto. Nos hemos manejado bien acá en el país", apuntó el cancerbero mexicano.

Almeida indicó que desde este jueves tuvo que haber comparecido pero hubo retrasos en los vuelos y trabajó este viernes por primera vez en esta pretemporada.

Por otra parte, Almeida dijo que hubo ofertas de equipos de este país, pero decidió quedarse en Tecla. "Yo estoy muy contento acá en la institución. Tengo mucho que agradecerles", comentó el guardavallas.

Otro de los puntos que motivó al mexicano a quedarse en las filas verdiazules es que no le gusta ir de equipo en equipo. "No me gusta andar de un lado a otro. Entonces, si puedo hacer nombre e historia en un solo lugar, para mí sería más que excelente", dijo Almeida.

Por ahora, Almeida ha disputado más de 100 partidos con los pericos. Ha ganado cuatro títulos en total, tres de liga y uno de Copa El Salvador, en noviembre de 2017.