Joel Almeida intentará jugar la final con el Santa Tecla

Joel Almeida, portero del Santa Tecla, reveló que aún le restan al menos tres semanas de recuperación, pero aseguró que podría ver minutos en la final del próximo domingo contra Alianza, en el estadio Cuscatlán.

El guardavallas mexicano se mantiene fuera de las canchas desde hace dos semanas, luego sufrir una fractura en el dedo pulgar de la mano derecha, en la vuelta de cuartos de final contra el Limeño.

Almeida manifestó que todo depende de los estudios médicos que se realice esta semana para determinar si podría o no entrar en la convocatoria del domingo. Por el momento, afirmó que aún siente molestias en la mano a la hora de atajar.

“Desgraciadamente es una lesión bastante fuerte. Según lo que platicamos con el doctor, me quedan todavía tres semanas de rehabilitación y hay que estar trabajando fuerte para ver las posibilidades de volver rápido”, manifestó el azteca.

Mario Rivera, médico del cuadro tecleño, dijo que el meta azteca deberá seguir sus terapias y trabajos de fortalecimiento para realizar un diagnóstico definitivo, antes del jugar la final del domingo.

“Se va a ver si está dentro del equipo para el juego de esta semana. La recuperación avanza satisfactoriamente. Está pendiente los estudios que se tienen que terminar”, sostuvo Rivera.

TAMBIÉN GILBERTO BAIRES

Otro jugador que los tecleños podrían recuperar para la final es a Gilberto Baires, quien se mantiene en tratamiento desde hace mes y medio a causa de una fractura de tobillo.

El volante creativo ya se incorporó a los entrenos, pero aún no cuenta con el alta médica para entrar de lleno en los planes tecleños.

“Todavía faltan unos días más para tener la tranquilidad o la tristeza de no estar en ese partido. Por el momento, no puedo decir si voy a llegar o no, porque faltan un par de días”, mencionó Baires.

El jugador tecleño aseguró que esperará hasta finales de la semana para tomar una decisión definitiva, antes de afrontar una nueva final con los verdiazules.