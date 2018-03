Joel Almeida, el toque mexicano en Santa Tecla y en la final del Clausura 2017

Hace un año y medio Joel Almeida dejó su natal Durango, en el norte de México, para viajar a Santa Tecla, pero nunca se imaginó que lograría identificarse tanto con el equipo tecleño y mucho menos con el fútbol salvadoreño.

Conocido también como "Pituka", fue parte de los equipos que ganaron títulos con el Santa Tecla en el Clausura 2015 y el Apertura 2016, y este domingo podría conseguir el tercero, aunque admite que no fue fácil llegar hasta este punto.

El guardavallas fue invitado a El Salvador por el colombiano Luis Hinestroza, quien en ese momento jugaba para el Santa Tecla, pero ahora lo hace en Alianza. Curiosamente ambos serán rivales en la final de este Clausura 2017.



"Estoy tranquilo en el país. En el equipo me han aceptado. 'El Negro' Hinestroza me invitó a venir y ahora me toca enfrentarlo en la final del domingo. Estoy bastante contento con eso y agradecido por la invitación que me hizo. Me dijo que él consideraba que yo podía ganarme un lugar en el fútbol salvadoreño y lo logré. Pero fue complicado, porque yo llegue bastante pasado de peso", recordó Almeida.

SU LLEGADA

Los primeros días en El Salvador no fueron fáciles para el portero mexicano. Llegó al equipo tecleño sin la certeza de que ocuparía una plaza.

El técnico de Santa Tecla era en ese momento el argentino Osvaldo Escudero y fue sincero con él. Le dijo que ya buscaba un portero extranjero, pero que ya tenía dos propuestas internacionales. Una de esas era el salvadoreño-australiano Jean Tapia. Entonces, el timonel le dijo a Almeida que si una de esas dos propuestas se hacía realidad, el azteca debía buscar otro equipo.

"Escudero me dijo que a los otros dos que tenía ya los había visto por videos y a mí no. Tuve que aguantar y echarle ganas para poder quedarme", apuntó Almeida.



Pero al final se pudo concretar su llegada al plantel y es la primera opción para Ernesto Corti y el preparador de porteros, René Alas.

Almeida dijo sentirse agradecido con sus compañeros porque lo ayudaron a sacar el pie del lodo en el juego de vuelta de semifinales ante Águila. Cometió un penalti para el 2-1 a favor de los emplumados, que fue transitorio en el triunfo tecleño por 2-3.

"Tuve el error de cometer el penalti, pero el grupo sacó la casta y me defendieron en ese aspecto. Todos nos defendemos ahí. Es como una familia", apuntó el guardavallas.

AMANTE DEL CHILE

Almeida pasa desapercibido en los lugares colectivos. Es hasta que habla cuando la gente detecta su acento diferente y se dan cuenta que es mexicano.

Con respecto a la gastronomía, el cancerbero dice no tener problemas para equiparar la comida mexicana con el toque mexicano.

"Acá es igual. Acá también se come pollo, huevos, frojoles y carne. Solo queda pendiente el tema del chile picante, pero ese lo hallas fácil. Acá me siento como en casa", apuntó el guardameta.