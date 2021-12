Joel Almeida: "Ya sabía que saldría de Firpo de esa manera"

El mexicano Joel Ignacio "Pituka" Almeida, hasta el pasado 24 de diciembre portero de Luis Ángel Firpo, explicó las razones que existieron para aceptar la decisión de la dirigencia pampera de desligarse de Luis Ángel Firpo previo al inicio del torneo Clausura 2022.

"La verdad, la decisión que tomaron en Firpo el único afectado acá soy yo porque me quedo sin trabajo y sin el sustento para mis hijos que es la razón por la cual estoy jugando, debí adelantarme para anunciar mi salida de Firpo en mis redes sociales porque no miraba que ellos lo anunciaran pronto y eso me afecta porque debí anunciar que estoy dispuesto a escuchar ofertas", aseguró el portero de origen duranguense que cumplirá el próximo mes 31 años, disputó 35 partidos de liga con el equipo ultralempino (incluyendo los cuartos de final en el Apertura 2021 y semifinales en el Clausura 2021) donde permitió un total de 34 goles en su portería en los dos torneos cortos de este año.

Almeida, quien llegó al país para el torneo Apertura 2015 para enrolarse al plantel de Santa Tecla, con quien ganó tres títulos de liga y luego retornar a su tierra y jugar un semestre con el ya desaparecido club Acaxees de Durango de la recién creada Asociación Nacional de Balompié Mexicano (ANBM) antes de recalar en el Clausura 2021 con el equipo ultralempino dijo además que desde que comenzaron los roces con el estratega Roberto Gamarra en Firpo se había hecho la idea que saldría del equipo pampero por la puerta de atrás ya que la dirigencia pampera, con quien no tiene queja alguna, debió decidir entre él y el técnico argentino para continuar en el Clausura 2022.

"Ya me temía que esto terminaría así, no es fácil para una junta directiva llegar a ese punto de tratar de elegir entre un jugador y su entrenador, al final eligieron al técnico y lo único que me toca es aceptar eso, sé que en todo trabajo uno como jugador es un empleado más y debe de acatar las disposiciones de los dirigentes en el caso de despido", argumentó.

Sobre su finiquito con el equipo ultralempino, Almeida reconoció que "aún no he firmado nada para desligarme de Firpo, todo fue tan rápido, la verdad fui el último en saber sobre mi despido, más cuando tengo contrato vigente, pero conociendo a los dirigentes del equipo sé que no tendré problemas en que se me pague mi dinero conforme a ley, siempre he tenido una buena relación con ellos y la verdad, entiendo que no ha sido fácil aceptar la decisión del técnico", acotó.

�� ¿Qué pasó entre Joel Almeida y el Toto Gamarra? ��



El portero de Firpo y el entrenador "pampero" protagonizaron una curiosa escena. ��



��️ Almeida: "Nos estuvo regañando y gritándonos diciéndonos que corriéramos y nosotros nos dedicamos a lo nuestro y pudimos trabajar bien" pic.twitter.com/yxDYgBbpUE — Canal 4 (@Canal4TCS) October 25, 2021

Sobre su futuro, Almeida no lo tiene claro aún ya que reconoce que "a uno como jugador se le complica más quedar cesante en las vacaciones de diciembre porque casi siempre los equipos que se preparan para el torneo Clausura comienzan temprano en armar a sus equipos porque el tiempo de preparación es más corto, pero tengo fe que lo que he hecho en el fútbol nacional me ayudará para obtener algo y poder jugar el próximo torneo", aceptó el jugador azteca quien dijo además que su disponibilidad de escuchar ofertas para jugar está abierta.

"Por el momento no tengo nada concreto con nadie, pero estoy dispuesto a escuchar ofertas para jugar en primera división, de no concretarse nada, pues entonces deberé tomar la decisión de regresar a mi casa y ayudar a mi familia en su negocio", afirmó el futbolista mexicano quien mira difícil por el tiempo alcanzar algo.

"Quedan solo unos 20 días para que el próximo torneo comience y eso dificulta mucho tener la posibilidad de sentarse a escuchar ofertas y buscar un entendimiento con algún equipo, pero mi disponibilidad está, quiero escuchar algo que me permita seguir jugando en el país, me siento bien acá, apenas he pasado mi primera Navidad con mi familia ya que antes pasaba estas fiestas con la mía en México y la verdad ha sido bueno experimentar una nueva manera de celebrar la Navidad con los tuyos y eso lo valoro mucho", afirmó.