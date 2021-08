Joel Almeida: "Tenemos que estar fuertes y seguir trabajando"

Firpo cayó por 3-1 ante FAS y perdió el invicto en el torneo Apertura 2021; sin embargo, en los últimos minutos del partido, el cuadro usuluteco se lanzó en ataque para lograr el empate cuando el partido iba con un marcador de 2-1.

El guardameta de Firpo, Joel "Pituka" Almeida salió de su portería para rematar un tiro de esquina, sin embargo el disparo rebotó en la defensa del equipo santaneco y Luis Peralta aprovechó un contragolpe para liquidar el partido con la portería vacía.

El portero mexicano se mostró triste y decepcionado por el marcador del encuentro, ya que consideró que "nunca tuvieron el resultado" a su favor a pesar de estar cerca del empate.

"En realidad nunca lo tuvimos siempre estuvimos por debajo en el marcador. Estuvimos jugando de visita contra un muy buen equipo, el fútbol se gana con goles, y nosotros no concretamos y ellos metieron las que tuvieron, al final tuvimos que arriesgar, alcancé a rematar la última pelota, le quedó a un defensa y nos agarraron mal parados. El que no arriesga no gana y lo intentamos", comentó.

Sobre el golazo que le anotó Wilma Torres, el portero dijo que el error recae en la parte defensiva, aunque "no se podía hacer algo" al respecto.

"Wilma agarró mal la pelota pero la metió en el ángulo, qué se puede hacer contra eso. Es complicado porque recae en la parte defensiva, en el arquero pero tenemos que estar fuertes y seguir trabajando", comunicó Almeida.

"Pituka" aseguró que el equipo y él trabajarán para mejorar la zona defensiva en los próximos días "con los pies en la tierra".

"Tenemos que mejorar bastante la zona defensiva, estamos recibiendo muchos goles y el fútbol es claro, el que mete goles es el que gana. Nosotros tenemos que seguir trabajando sobre esa línea, con humildad y con los pies en la tierra, no somos más que nadie y a seguir metiéndole más", indicó.

#LMF | Joel Almeida habló sobre la última jugada del partido que Firpo perdió ante FAS por 3-1.



Vía: @tovardiego_ pic.twitter.com/1Jnl3CB9kf — EL GRÁFICO (@elgraficionado) August 30, 2021

Joel reiteró lo dolorosa que fue la derrota de su equipo y añadió que en la acción que derivó en el tercer gol de FAS, el árbitro le había dicho que el córner previo al contragolpe era la última jugada del encuentro

"Duele bastante esta derrota, veníamos jugando regular, de menos a más y hoy fue un gran partido. Se podría decir hasta similar a un partido de liguilla, fue de ida y vuelta. El equipo rival defendió bien a su arquero, todos se metieron en la portería y todos los balones rebotaron allí. Se valora esa situación, nos enfrentamos a un equipo al que pudimos haberle ganado y en los últimos minutos uno trata de arriesgar todo. Me comentó el árbitro que esa era la última jugada, sin embargo él la dejó seguir y ni modo, así es esto", comunicó.

El arquero de Firpo también dijo sentir "frustración con uno mismo" porque ha recibido goles a pesar del trabajo hecho durante la semana, no obstante indicó que seguirá trabajando.

"Trabajamos día a día, tanto dentro como fuera de la cancha, vamos al gimnasio, estudiamos acerca de lo mismo del fútbol y todavía vamos a entrenar, nos alimentamos bien y venimos a estar recibiendo muchos goles, yo hablo por mí, es complicado, no se están dando las cosas. En el pasado fuimos de los menos vencidos y ahora estamos en media tabla. En lo personal en el tiempo que he estado en el país he estado acostumbrado a estar allá arriba en los menos goleados como en puntos en general y hoy en día está medio complicada. Toca seguir trabajando y levantar la cabeza", concluyó.