Joel Almeida: "Si el Marte traerá a un portero argentino, pues bienvenido"

El futuro del guardameta de origen mexicano Joel Ignacio Almeida aún no está claro pese a que el pasado 20 de abril se anunciara su inminente contratación a las filas de Atlético Marte tras jugar un torneo corto con El Vencedor de Santa Elena.

El ex portero de Santa Tecla admitió su sorpresa al constatar que la actual dirigencia marciana que preside el ingeniero Germán Estrada confirmara el pasado 25 de mayo la contratación del portero de origen argentino, Federico Giacone con el aval del nuevo director técnico, el gaucho Cristian Domizzi.

"Seguimos en Armenia siempre con la cuarentena, con mi familia, mi hija y mi señora, esperando que esto pase pronto, decidí seguir acá por precaución, más por mi hijita, Sofía que tiene nueve meses de vida", aseguró el portero de 29 años de edad.

Sobre sus planes de incorporarse a las filas de Atlético Marte pese a que aún no ha firmado un contrato que apoye su idea, Almeida le confirmó a Deportes LPG que "seguimos en pie, esperando que pase esto de la cuarentena para poder firmar contrato, la verdad me sorprendió esa noticia (de la contratación del portero argentino Federico Giacone), pero no soy ni directivo ni entrenador, soy solo un jugador más, le brindo la bienvenida al equipo al nuevo portero para que sume", comentó el guardameta nacido en Victoria de Durango, México.

Sobre sus próximos pasos para aclarar esta situación inesperada tras recibir el apoyo incondicional del ex presidente de El Vencedor, Marlon Rafael Claros y futuro miembro de la próxima junta directiva de Atlético Marte, Almeida confesó que "tengo aún una reunión por videoconferencia con el señor (Hugo) Carrillo, quien es el socio mayoritario de Atlético Marte. Hablamos hace poco por teléfono y allí le comenté que me explicara sobre la llegada del portero argentino y él me dijo que él necesitaba tres porteros para Atlético Marte, que no me preocupara y en verdad le tomo la palabra", admitió el guardameta quien confirmó que se sostuvo en la oferta verbal de los marcianos pese a que recibió otras dos ofertas de equipos de la liga nacional a quienes descartó llegar a un acuerdo por el mismo compromiso adquirido con el dirigente Claros de firmar para los azulones.

"El licenciado Carrillo me expresó que no había firmado a nadie y que al primero que firmaría luego que pase todo esto de la pandemia sería conmigo, por eso estoy tranquilo, nos contactaremos el viernes para cerrar algunos puntos del nuevo contrato que firmaría y poder ser anunciado ya por el equipo de manera oficial", externó el tres veces campeón nacional.

SE BAJARÁ EL SALARIO

Joel Almeida confirmó además que es consciente de la situación económica que sufrirán los equipos de la primera división luego que la crisis sanitaria ceda, por lo que ha expresado al dirigente marciano que está dispuesto a renegociar el acuerdo económico preliminar que alcanzó con Atlético Marte como un acto de solidaridad.

"La plática del viernes estará enfocada al reacomodo de nuestros contratos en el tema económico porque sabemos las necesidades que los equipos tienen para sostener al equipo y la verdad creo que uno como futbolista debe ser solidario en ese tema, por lo que en lo personal estaría dispuesto a una negociación al acuerdo económico original, negociar mi salario para que el fútbol nacional resurja en condiciones reales a lo que encontraremos al momento que la vida cotidiana en el país vuelva a la normalidad", sostuvo.

Almeida insistió que la postura tomada por el dirigente Hugo Carrillo como socio mayoritario de Atlético Marte (y actual presidente de la FESFUT) es que las negociaciones serán con él de manera directa.

"En realidad no hay por el momento un jugador que haya firmado un contrato legal en Atlético Marte, todo ha sido de manera verbal, vamos a esperar que cuando todo esto pase vamos a sentarnos y a platicar, me quedo con las palabras del señor Carrillo quien me pidió tranquilidad sobre mi llegada al equipo, estoy centrado en mi familia y confío en mi capacidad, mis títulos en el país y tengo una hoja de vida que pesa por cualquier ángulo que se deba ver", indicó. "El viernes tendré esa llamada para definir todo esto, ver la renegociación, no tengo problema alguno compartir la portería con otro buen portero extranjero, lo que vale en la cancha es el trabajo, siempre es bueno que lleguen a sumar a Marte y trabajar con humildad y con responsabilidad para bien del equipo"