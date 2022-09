Joel Almeida: "Nos toca seguir trabajando"

El portero mexicano del Santa Tecla, Joel Almeida, se mostró disgustado luego de perder el primer partido del torneo en Las Delicias sobre el último minuto ante FAS.

En sus palabras, Joel Almeida mostró su frustración asegurando que el equipo tratará de enmendar el camino ante Metapán.

"Terrible, jugar de local y perder, te roban en tu propia casa y no pudiste meter las manos. Son consecuencias de si escupes para arriba nos cae a nosotros mismos, nos toca seguir trabajando y ojalá primero Dios hagamos bien las cosas el siguiente partido", dijo Joel Almeida.

Consultado sobre si Santa Tecla merecía el empate que le daba un punto en el arranque del torneo, Joel Almeida no quiso entrar en detalles.

"No, el fútbol no es de merecer, el fútbol es de meter goles, ellos metieron dos goles y nos ganaron, pudimos estar todo el partido, tener cuatro o cinco oportunidades y no las metemos, ellos nos meten una y ganan. Nos complicamos nosotros mismos y ni modo, toca levantar la cabeza", externó.

Amonestado en el minuto 75, Joel Almeida dedicó palabras a las actuaciones arbitrales del encuentro entre Santa Tecla y FAS.

"A veces los árbitros no se ponen a pensar que a nosotros nos cobran las tarjetas y no solamente porque lo platicaron en la reunión tienen que venir a dañar, hay que estar bien claro, nosotros hacer lo nuestro y los árbitros lo suyo, los rivales lo suyo y lo de afuera que quede afuera", dijo al respecto.

"Es un torneo complicado, le dicen el torneo navideño y venirlo a complicarlo con estupideces creo que no tiene caso, así que primeramente Dios el siguiente partido podamos hacer un juego normal y que gane el que tenga que meter goles", agregó.