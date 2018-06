Joel Almeida: "Nos estamos armando bien"

El portero mexicano, Joel Almeida, se agenció el Guante de Oro de EL GRÁFICO en el Clausura 2018 y llegó a los 100 juegos con Santa Tecla. Dos logros clave en lo indivdual. Lamenta no haberlos coronado con el título. Pero el cancerbero azteca cree que el plantel tecleño es ahora uno de los más sólidos en la liga.

Luego, después de perder la final del Clausura ante Alianza por 1-0, Almeida se fue una clínica privada para recuperarse de una rotura parcial de ligamento. Estuvo internado por un día y luego se fue a casa para seguir con la recuperación. Cree que llegará en buenas condiciones para el inicio del Apertura 2018.

¿Qué balance hace , en frío, del papel de Santa Tecla en el Clausura 2018?

Nos deja tranquilos lo que hicimos. Somos ahora uno de los equipos que más ruido está haciendo junto a Alianza. Para mí, eso es gratificante y me hace sentir orgulloso. Ahora podremos competir en el torneo de CONCACAF y tendremos que tratar de hacer bien las cosas. También ganamos el torneo de Copa. En lo personal, hasta el jueves, pude ir al gimnasio después de una lesión que sufrí en la final. Me pone contento. Rescato la oportunidad de ser el portero menos vencido. También fuimos el equipo que más goles pudo meter . Desgraciadamente no lo pudimos ratificar con mayor contundencia en la final.

¿Cómo va el trabajo de recuperación de la lesión (rotura parcial del ligamento medial y distensión en el rotuliano)?

Hasta el jueves pude volver a trabajar normalmente. Ha estado cojeando bastante. Estamos esperando que dentro de un mes podamos estar en actividad completa. Se lastimó bastante la rodilla. Vi la repetición y sí se me queda atorada la rodilla en la grama, pero gracias a Dios, pude terminar la final. Fue sin necesidad de una cirugía

¿Al medio lo intervienen. Es usted quien decide arriesgar?

Sí. El entrenador me preguntó cómo estaba y yo le digo que me duele mucho y sigo. Simplemente no podía pegarle al balón. Le dije al doctor del equipo (Mario Rivera) que podía seguir y ahí fue cuando me inflitraron para no sentir el dolor. Le pregunté sobre los riesgos y le dije que le diéramos, porque ya venían las vacaciones para recuperarse. Lo peor que nos pudo haber pasado era una rotura completa y ahí había que esperar tres meses. Ahora ya llevo dos semanas y media de recuperación. Para el día 2 de julio, que inicie la pretemporada, creo que voy a estar en máximas condiciones.

¿En lo personal, hubo logros como los 100 juegos con Santa Tecla y el Guante de Oro de EL GRÁFICO. Cómo mira ese punto?

Hemos cumplido metas grupales e individuales. En lo personal, contento por conseguir un Guante de Oro, sin desmeritar la actuación de los otros porteros como Benji Villalobos, Matías Coloca, Víctor García y Henry Hernández. Creo yo que con ellos tenemos una competencia bastante fuerte. Ahora me tocó a mi ganar el Guate de Oro.

¿Cómo ve los refuerzos que llegan al equipo, los nacionales Kevin Santamaría, Diego Chávez y Jairo Henríquez, más el paraguayo Gustavo Guerreño?

Creo que nos estamos armando bien. Los jugadores que han traído son para sumar . Vamos a tratar de integrarlos al grupo lo más rápido posible.