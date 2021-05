Joel Almeida: "La falta fue en contra mía y la pitó al revés"

El mexicano Joel Almeida, portero titular de Luis Ángel Firpo, lamentó que una jugada en la cual considera recibió falta de parte de Elvin Alvarado pero que el juez Iván Barton se la pitó en contra ya en tiempo de descuento al marcar un penal a favor del bicampeón nacional para llevarse el triunfo por 1-2 tras el gol de Fito Zelaya.

Incluso, el guardameta duranguense debió lidiar antes de sus declaraciones con parte de los aficionados que le recriminaban la acción y por la derrota a manos de Alianza.

"Pues me pegan y me marca falta en contra, eso fue lo que pasó, estábamos jugando contra Alianza h sabíamos cómo era la cosa", respondió ante la interrogante de ll sucedido en ese momento cuando al 90+1' le sancionaron falta sobre el jugador aliancista.

Almeida admitió que le dijo al árbitro tras sancionable penal que "le dije al árbitro que es a mí quien cargan por la espalda y él me dijo que no, que yo soy el que lo cargo por la espalda, no sé cómo habrá sido, posiblemente lo cargué de esta manera y no tengo la idea de cómo sucedió. Lastimosamente así toca y toca echarte encima a toda la gente cuando metes a un equipo a semifinales luego de ocho años en que no estaban y ahora solo queda trabajar", lamentó.

Sobre los momentos en que cada equipo encontró su momento para anotar, Almeida aseguró que "al parecer, no sé, pero desde afuera ha sido una de las mejores semifinales que se ha visto y solo queda trabajar, echarle ganas en la semana, nos quedan aún 90 minutos de juego y (hoy) los tuvimos bajo las cuerdas en muchos pasajes del partido, nos vamos tranquilos para seguir trabajando."