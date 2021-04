Joel Almeida: "Firpo se mostró a la altura"

El rostro de Joel Almeida, portero del Firpo, era revelador en la conferencia de prensa. La derrota ante Alianza no estaba en el libreto, pero en su análisis el guardameta mexicano planteó que hubo buena propuesta del cuadro usuluteco y hay cosas que rescatar.



En su lectura, el Pituka Almeida no dejó de mencionar el factor de la localía del Alianza y Fito Zelaya.



"Nos enfrentamos a un equipo que sabe bien a lo que juega, conoce bien las dimensiones del campo y nosotros venimos a tratar de proponer y fue un partido bastante lindo para toda la afición y hay muchas cosas que rescatar, hay que sobrevalorar el esfuerzo de todos los compañeros, viajamos el mismo día, vamos a regresar y vamos a enfrentar un partido igual o más difícil el miércoles", explicó el mexicano.



Firpo sumaba ocho juegos sin conocer la derrota en el Clausura 2021.

"En el segundo tiempo se vio más la propuesta del equipo que tratamos de hacer, no concretamos las que tuvimos por ahí y ellos tuvieron una y la ensartaron, sabemos la eficacia que tiene Fito y no lo podemos dejar solo, pero el equipo hizo un trabajo muy positivo", destacó el portero azteca.



Rodolfo Zelaya entró de cambio al minuto 61 por el argentino Jorge Córdoba, en uno de las variantes del Tigana Meléndez para romper el cerrojo pampero.



"Él entra de cambio, trae piernas frescas y más movilidad que los jugadores que la llevábamos 70 minutos en el terreno de juego, una cancha que te come las piernas totalmente pero el Firpo se mostró a la altura, un equipo que tiene apenas seis meses en primera división y venirte a plantar al Cuscatlán y jugar 90 minutos al tú por tú", dijo.