Joel Almeida: "Esto es el reflejo de las indisciplinas"

El Firpo llegó como favorito a la serie de cuartos de final ante el Platense; no sólo por el empate conseguido en los últimos minutos del partido ante los viroleños en el Toledo Valle, sino que también cerraban la serie en casa.

En su estadio, el Sergio Torres Rivera, el cuadro pampero venció al Alianza, al FAS y al Águila, en la fase regular del Apertura 2021, incluso al Platense lo había vencido en Usulután; es más, los toros no habían perdido en los tres partidos en los que se midieron a los gallos.

Todo cambió para el duelo de ida de los cuartos de final. A pesar de que los pamperos comenzaron ganando con un gol de Jomal Williams, los dirigidos por Guillermo Rivera le dieron vuelta al marcador gracias a los goles de Rafael Burgos y Camilo Delgado.

Para el guardameta del Firpo, Joel "el Pituca" Almeida, la derrota en casa ante los gallos "es un reflejo de las indisciplina", aunque no profundizó sobre ese tema; además, añadió que no aprovecharon las oportunidades que generaron en todo el encuentro.

"(Este torneo) es el reflejo de las indisciplinas, de los malos manejos que hubo por allí, hubo muchos altibajos, pensamos que estar en la liguilla jugaríamos la final, y no fue así, se juegan 90 minutos, tuvimos nueve oportunidades claras de meter un gol y no lo concretamos, el fútbol lo gana el que mete el gol, no es de merecer, es de meter goles", expresó el arquero mexicano.

El portero del conjunto pampero reiteró que la falta de gol fue la causa de la derrota de su equipo.

"Nos faltó meter goles, el fútbol se gana con goles y no con sustos, de nada sirve que tengamos muchas oportunidades si no las metemos", señaló Almeida.

El portero concluyó sus declaraciones indicando lo que tanto él, como su equipo, hará tras quedar eliminados.

"Irnos a casa, agachar la cabeza y trabajar para lo que venga", sentenció Joel.