Joel Almeida: "Es una basura empatar en casa"

El portero mexicano del Firpo, Joel Almeida, reaccionó ante el empate en casa frente a un Once Deportivo reapondón que llegó a complicarle en todo el partido. El azteca aseguró que dejaron la oportunidad de llegar al liderato en el Apertura 2021.

Para Almeida hay mucho por corregir sobre todo porque se debe tener cuidado en alguno aspectos que les complicaron, pues en los dos goles visitantes hubo fallo en la zona defensiva.

"Jugábamos en casa pero lastimosamente jugamos como si éramos visitantes, no aprovechamos las que tuvimos y los equipos toman buenas cosas de eso. Pensamos que por estar en casa vamos a ganar o que la pelota va a entrar sola y no es así", dijo Almeida.

"No me interesa lo que haya hecho el Once, la verdad, me interesa lo que hagamos nosotros. Tuvimos errores puntuales y no aprovechamos, pudimos estar arriba (punteros) pero nos gusta estar siempre a las sombras. Hay jugadores que nos gusta estar en el liderato, que se hable bien del equipo pero ahora nos toca remar contra corriente", agregó el cancerbero.

Almeida fue más allá al determinar que es "una basura" empatar en casa pero le da el mérito a sus compañeros que hicieron el gasto en gran tramo del encuentro.

"Es una basura empatar en casa y ahora nos toca seguir echándole ganas. No desmerito el esfuerzo de mis compañeros ,fue buenísimo, salieron todos cansados, no concretamos y ellos aprovecharon las que tuvieron. Nos salvamos incluso y pudimos perder", determinó.

El Firpo enfrentará al FAS en la próxima jornada y para el meta mexicano, hay que mejorar mucho para no salir complicados ante un rival que ha sido protagonista en el campeonato.

"Muchas personas estaban equivocadas al estar pensando en el FAS primero y para llegar a la cima es escalón tras escalón. Vamos a pensar ya en el siguiente partido y hacer nuestro fútbol, hicimos un gran partido en Chalatenango y no podemos tener un bajón como el de esta tarde, hay que ser más profesionales", dijo.

El Firpo se mantiene invicto y ayer logró el empate en casa ante el Once Deportivo, que también es de los que no pierde en el Apertura 2021.