Joel Almeida: "El fútbol se levantaría si se jugará en horario nocturno"

Joel Almeida, portero de Luis Ángel Firpo, sumó seis partidos sin recibir gol en el estadio Sergio Torres Rivera tras la victoria ante Once Deportivo del pasado domingo y el azteca es colíder en la tabla por el Guante de Oro del Clausura 2021 junto a Benji Villalobos (7 goles en 12 juegos).

El guardameta mexicano conversó en el Güiri Güiri al Aire sobre sus sensaciones tras el triunfo de 1-0 ante el cuadro fronterizo y en la mesa más redonda el tema de programar los partidos a las 2:30 de la tarde fue inevitable no abordarlo.

"En Usulután hace un calor bastante bonito y por ahí el cuerpo de repente lo reciente pero trabajamos en ello, al día siguiente después de un juego se siente como si te hubieran dado una buena paliza pero con hidratación salimos adelante", dijo el Pituka Almeida.

El portero del equipo pampero también dio detalles de cómo se prepara de cara a los partidos de las 2:30 p.m. en el Sergio Torres.

"Desde dos días o tres días antes del juego yo me estoy hidratando, estoy tomando entre 4 o 5 litros al día, bastante suero y por ahí vitaminándome", explicó el portero, originario de Victoria Durango.

"Es como cualquier otro trabajo, algún electricista con una pinzas que no tengan filo va a ser imposible que realice su trabajo, el futbolista trabaja con una cancha y un balón y si no se presta, la situación merma un poco, me refiero en general a la liga, pero somos profesionales.", dijo.

Firpo suma seis partidos sin conocer la derrota en la Caldera ,pero sus dos últimos partidos como local el cuadro ultra lempino optó por jugar a las 2:30 p.m.

"El revuelo que hicieron en estos días pasados de que Almeida había dicho que era un suicidio jugar a esa hora, pero a quién le gusta estar parado bajo el sol dos o tres horas, contando el calentamiento, es muy complicado, yo me siento bendecido a tener este trabajo, lo cuido y voy a mi entreno, regreso a casa, me hidrato y estoy tratando de estar listo para el siguiente entreno", expresó.

Almeida analizó el desempeño del cuadro usuluteco hasta el momento.

"No hemos recibido gol aquí en casa y eso es importante. El Firpo está para jugar 90 minutos cada partido, vamos paso a paso y somos un equipo nuevo que está vistiendo un escudo antiguo, pero no deja de ser un equipo formado apenas ocho o nueve meses, lo tenemos bien claro y sabemos que estamos de menos a más...Firpo está empezando a hacer muy bien las cosas y está pensando en un proyecto a largo plazo", destacó.

"La liguilla es otro torneo diferente, me ha tocado estar en octavo lugar y quedar campeón, me ha tocado estar en primer lugar y quedar campeón, por eso es irrelevante muchas veces, pero al final juegas dos partidos de 90 minutos contra equipos que están mejor preparados", comentó el arquero.

El portero mexicano también dio una valoración sobre el técnico Roberto Gamarra.

"El profe es calidad de persona, calidad de entrenador, no es de esconder que está loco el profe Gamarra y nos llama muchísimo la atención, es un entrenador que no se anda con cosas y va directamente al grano cuando tiene que jalarte las orejas, es importantísimo y entrenador que no te llame la atención es porque no le interesas. Nos alienta, nos apoya y es un plus cuando tienes un cuerpo técnico de esta manera", expresó.

A criterio de Joel Almeida, el desempeño de Firpo podría mejorar si jugará de noche.

"No solo en Usulután creo que en toda la liga, hay muchos factores de la cancha que se pueden esconder con la oscuridad de la noche, todos los jugadores creo que darían un mayor espectáculo, un mayor rendimiento físico, creo que levantaría muchísimo el fútbol sí se jugará en horario nocturno pero sabemos la situación y nos acoplamos a ello", enfatizó.

El Firpo entrena a las 3:00 de la tarde en el Sergio Torres todos los días y es cosa de adaptación.

En los '90 no había este calentamiento global que hay ahora y no había esta temperaturas tan fuertes que hay hoy; cierto los jugadores en aquel entonces jugaban y hacían el 100%, pero nosotros también, nadie se queja, al contrario, hace calor y así jugamos", agregó el futbolista.

SUPERLIGA EUROPEA

En el siguiente bloque también hubo enlace hasta Barcelona para hablar con el periodista Tomás Andreu, de Sports, quien dio datos interesantes sobre la creación de la Superliga.

Andreu lo definió como una batalla de la Superliga y la nueva Champions. "Llevamos 48 horas ajetreadas, pensamos que este tema nos iba a explotar en unos meses pero va muy rápido, lo millones pesan y en plena pandemia, urgen más que nunca".

Para el periodista de Sports es un golpe a la UEFA. "Evidentemente es un cachetazo a la UEFA y está muy atenta la FIFA por el efecto rebote, pero los grandes clubes son los que están generando muchísimo dinero y la repartición no está siendo, especialmente, equitativa".

"Se está quedando mucho dinero en esas superestructuras y los clubes grandes que llevan muchos años avisando de esta competición han dicho basta, esto no es un farol ni un ejercicio de presión para que la UEFA suelte unas migajas más de dinero, un pequeño porcentaje y esto va en serio", destacó Andreu.

HEXAGONALES DEl CLAUSURA

No faltó el análisis de la fecha 6 de la etapa de hexagonales que dejaron triunfo en FAS, Alianza y Firpo, mientras que Águila empató ante Metapán en el Jorge Suárez Landaverde.

"El Águila si crea pero no termina de ser el Águila del campeonato pasado", comentó Arias. Y sobre Alianza dijo que "Fito sin jugar los 90 minutos está dándole muchas soluciones al Alianza"

Para Sergio Gallardo "El que si anda en alas de cucaracha es el Águila".

Cristian Vilalta destacó que "Sería un título de goleo muy particular, si finalmente se lo lleva (Fito Zelaya) jugando tantos minutos viniendo desde la banca".

Rodolfo Zelaya ya forcejea el liderato de goleo del Clausura al sumar siete goles, mismos que tiene el jamaicano Kemal Malcolm, del Chalatenango.

Sobre la victoria de FAS 4-2 ante Marte en el Quiteño, Arias explicó que "los problemas defensivos de FAS no han desaparecido simplemente está metiendo más goles de lo normal".