Joel Almeida: "El árbitro no nos dejó jugar al fútbol"

El mexicano Joel "Pituka" Almeida, portero tirular del líder Firpo, se quejó al final del partido en conferencia de prensa de manera abierta por el arbitraje realizado por el juez nejapense, José Waldir García, a quien el guardameta azteca recusó por permitir que el rival dilatara tanto el partido y que cortara muchas veces el ritmo de juego en contra de Firpo.



"Cómo íbamos a encontrar el camino para romper ese cerrojo (de Jocoro) si el árbitro no nos dejó jugar al fútbol. Es increíble, no sé cual es el problema que (ellos) tienen contra nuestro presidente (Juan Pablo Herrera, ex miembro de la FESFUT) que vienen y nos mandan árbitros que parece que nosotros estamos de visitante", reclamó Almeida quien dijo además que "esto es increíble, jamás hablo del tema arbitral, hoy vienen y me sacan una tarjeta (amarilla) a mí por pedirle al árbitros si puedo conversar, como humano, como persona, como caballero, sin faltarle nunca el respeto y los abanderados lo saben, y me sacan una tarjeta a mí en la que él no tiene idea quizá que a nosotros (el equipo) nos cobran (por las) tarjetas, nosotros somos responsables por nuestras cosas, nosotros tenemos un diálogo bastante profesional y no es posible que los árbitros que vienen acá (en Usulután) en casa, me disculpo con el resto de los árbitros, pero esta actuación de hoy no nos permitió jugar, ni hacia adelante ni hacia atrás, pararnos en todo el partido es imposible", se quejó el portero de origen duranguense.



Sobre la táctica que utilizó Jocoro para perder tiempo y sostener el 0-0 hasta el final, "Pituka" Almeida dijo que "ahora resulta que equipo que viene a estarse acostado (sobre la gramilla por supuestas faltas) durante todo el partido hacen ver al fútbol nacional (mal) a todos los aficionados dentro y fuera del país para dar este tipo de espectáculos, es terrible", se quejó el guardameta firpense.



Almeida reconoció que Firpo no fue efectivo ante Jocoro y destacó que "sí tuvimos llegadas de gol, no es que no hallamos generado ocasiones en el partido, la diferencia es que se fallaron, no fuimos solventes a la hora de anotar, tuvimos al equipo de ellos escondidos allá atrás, Meme (González) acostado en todo el partido, los jugadores de la defensa tirados, es el fútbol de ellos, es el fútbol sucio que se manejan, esta bien y es muy respetable, pero que vengan los árbitros a querer sacarnos tarjetas porque ellos hacen tiempo es increíble", acotó molesto.



Finalmente el punto alcanzado de local ante los morazánicos los mantiene aún en el liderato del grupo oriental con ocho puntos y de manera invicta tras el triunfo a domicilio de Águila sobre Municipal Limeño quien escolta a los pamperos con siete nomios, algo que para Almeida es bueno ya que "seguimos allí al frente, seguimos sumando de a poco, lastimosamente se nos fueron dos puntos en casa que debíamos haber sacado porque fuimos muy superiores al rival, no tuvieron ellos ninguna llegada, yo no toqué ningún balón con las manos y es increíble que ellos (con su táctica) hayan parado entre 30 a 40 minutos el juego."